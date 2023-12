Ce personnage de Love Actually devait être une créature surnaturelle (sérieusement)

L'emblématique comédie romantique de Noël, Love Actually, avec sa distribution étoilée, avait initialement prévu d'inclure un personnage surnaturel. Quel type de créature aurait-il pu être, à votre avis ?

Tl;dr Un personnage de Love Actually devait être surnaturel.

Le film de Noël iconique a été réalisé par Richard Curtis.

Rowan Atkinson joue un personnage qui devait être un ange.

Atkinson aide les autres personnages dans le film.

Un ange dans Love Actually ?

Le film Love Actually, un incontournable de la comédie romantique de Noël, aurait pu avoir un caractère surnaturel. En effet, l’un des protagonistes devait initialement posséder des pouvoirs surnaturels. Ce film culte, réalisé par Richard Curtis, célèbre pour Quatre mariages et un enterrement, regroupe un casting étoilé avec Emma Thompson, Rowan Atkinson, Liam Neeson, Keira Knightley, Chiwetel Ejiofor, Laura Linney et feu Alan Rickman.

Un ange déchu

Le personnage de Rowan Atkinson, Rufus, devait à l’origine être un ange. Bien que son rôle ne soit pas majeur, il aurait dû avoir une signification plus profonde. Rufus, vendeur de bijoux, est l’un des personnages les plus drôles du film, et il est connu pour certaines des meilleures citations de Love Actually. Emma Freud, éditrice de script et épouse du réalisateur, a révélé en 2015 que “À l’origine, le personnage de Rowan emballait excessivement le cadeau pour empêcher Alan Rickman d’acheter le collier. Parce qu’il était un ange“.

Un acte manqué

Rufus a tenté d’empêcher Harry, joué par Alan Rickman, de tromper sa femme en achetant un collier pour sa secrétaire, Mia. Pour cela, Rufus a commencé à emballer excessivement le collier que Harry voulait acheter. Cependant, dans le scénario final, l’idée que Rufus soit un ange a été abandonnée. Et malgré ses efforts, Rufus n’a pas réussi à empêcher Harry d’acheter le collier.

Un ange sans ailes

Malgré cela, Rufus n’avait pas besoin d’être un ange pour démontrer sa gentillesse envers des étrangers en difficulté. En effet, lors de sa deuxième apparition, il aide Sam, joué par Thomas Brodie-Sangster, à exprimer ses sentiments à Joanna, jouée par Olivia Olson. Rufus retarde l’agent de la porte à l’aéroport, permettant à Sam de la dépasser et de courir après Joanna. Ainsi, même s’il n’est pas un ange, Rufus a tout de même réussi à faire ressortir son trait de caractère original dans Love Actually.