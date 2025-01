Ce film réalisé avec GTA Online est acclamé par la critique

Grand Theft Hamlet se présente comme une œuvre unique mêlant Shakespeare et GTA Online.

Tl;dr Grand Theft Hamlet débarque dans les salles de cinéma aux États-Unis le 17 janvier 2025.

Le film a reçu des critiques enthousiastes, remportant plusieurs prix, dont celui du meilleur documentaire au SXSW 2024.

Grand Theft Hamlet, né durant la pandémie, séduit à la fois les fans de jeux vidéo et les amateurs de théâtre avec son concept novateur.

Un Hamlet version GTA : une première dans l’histoire du cinéma

Ce documentaire unique, signé par les réalisateurs Sam Crane et Pinny Grylls, explore une adaptation d’Hamlet de Shakespeare, mise en scène dans Grand Theft Auto Online. Ce concept inédit a déjà conquis la critique, récoltant une impressionnante note de 95% sur Rotten Tomatoes avec plus de 40 avis recensés. Lauréat de plusieurs distinctions, dont le prix du jury pour le meilleur documentaire au SXSW Film Festival 2024, Grand Theft Hamlet est distribué en salles par MUBI.

Une prouesse de machinima

Classé dans la catégorie machinima, Grand Theft Hamlet s’inscrit dans la lignée de projets comme Skibidi Toilet ou Red vs. Blue. Ce type de production utilise des moteurs de jeu vidéo pour raconter des histoires captivantes. Le défi principal de ce film est d’attirer deux publics différents : les fans de GTA, qui pourraient être curieux, et les spectateurs plus occasionnels, parfois hésitants face à un récit entièrement conçu dans un jeu vidéo. Une surprise attend toutefois les spectateurs : le casting est révélé en chair et en os à la toute fin du film.

Une idée née en pleine pandémie

Ce projet atypique a vu le jour pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les artistes cherchaient des moyens originaux d’exprimer leur créativité malgré les confinements. Les jeux vidéo sont devenus un terrain fertile pour des initiatives artistiques, à l’image de l’émission créée dans Animal Crossing par Gary Whitta. De même, des événements sportifs virtuels, comme des compétitions d’iRacing ou de Mario Tennis, ont su combler le vide des spectacles traditionnels. Grand Theft Hamlet s’inscrit dans cet élan, transformant un jeu vidéo en une scène théâtrale innovante.

Un contenu pour patienter avant GTA 6

Pour les fans de Grand Theft Auto, ce documentaire est une parenthèse divertissante en attendant des nouvelles de GTA 6, dont la sortie est espérée pour 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Même si la date exacte reste incertaine, l’univers de GTA continue de captiver, et Grand Theft Hamlet offre une manière originale de revisiter cet univers. Entre créativité et hommage à un classique littéraire, ce film pourrait bien marquer les esprits, tant par son concept audacieux que par son exécution technique.