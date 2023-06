Cat’s Eyes : TF1 dévoile le casting français

Claire Romain, Camille Lou et Constance Labbé seront Alexia, Tam et Sylia dans la série live-action Cat’s Eyes.

La chaîne TF1 mise sur les actrices Camille Lou (Le Bazar de la charité, Les combattantes), Constance Labbé (Balthazar) et Claire Romain (Ici tout commence) pour incarner les trois célèbres sœurs cambrioleuses du manga de Tsukasa Hojo sur le petit écran. Le tournage de Cat’s Eyes est prévu à partir de cet été avec la société de production Big Band Story aux commandes.

Ara Aprikian, directeur général adjoint en charge des contenus chez TF1, a déclaré :

Ce sont trois talents sur lesquels on parie beaucoup et qui vont être un trio assez explosif. On voulait les faire incarner par de jeunes comédiennes, comme dans l’œuvre de base. Ce sera sans doute une des séries les plus chères qu’on produira l’année prochaine avec des budgets de production extrêmement importants. Mais c’est pour pouvoir rendre justice à cette franchise qui est très prestigieuse.