Cat Quest : Pirates of the Purribean, un action-RPG en monde ouvert grouillant de Pi-rats

La piraterie avec des chats n'est jamais finie dans Cat Quest : Pirates of the Purribean.

Epaulé par l’éditeur Kepler Interactive, le studio singapourien The Gentlebros décrit le nouvel opus de la licence Cat Quest qui décide de poser ses valises dans un environnement fantastique sur le thème des pirates :

Sillonnez un nouveau monde félin-tastique bourré de donjons et de biomes à explorer, livrez de féroces batailles avec un système de combat revu et corrigé qui propose des combos plus rapides et la possibilité de changer d’arme. Arpentez les sept mers, mettez pied à terre sans écran de chat-rgement et traversez la contrée à pattes à la recherche du butin de ce monde pirate senchat-tionnel que sont les Chat-raïbes ! Les trésors abondent, y compris de nouvelles armes comme le miaou-squet, des sorts dévachat-teurs, des costumes chics-chats-chocs et plus encore ! Partez à la chat-sse au trésor et créez votre propre histoire en toute liberté ! Choisissez d’explorer les moindres recoins des Chat-raïbes à votre rythme, ou dites ohé à tout un tas de personnages insolites dont vous pourrez remplir les quêtes dans l’ordre de votre choix. L’Étoile du Nord recèle de nombreux miaou-stères, à vous de les élucider grâce à vos talents de félin limier. Les secrets des Chat-raïbes n’attendent que vous, alors levez l’ancre et créez votre chat-ga !

Un trailer pour Cat Quest : Pirates of the Purribean

Jouable en solo comme en coop en local, Cat Quest : Pirates of the Purribean sortira en 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.