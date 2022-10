Cannes Gaming Festival : un nouvel événement international pour les industries créatives du jeu vidéo

Le Palais des Festivals de Cannes ouvrira ses portes à la première édition du Cannes Gaming Festival en octobre 2023.

Antoine de Tavernost, directeur général de l’agence événementielle Auditoire (groupe Omnicom), et Robin Leproux, fondateur de l’ESpot (espace dédié aux jeux vidéo et à l’eSport), annoncent la création du Cannes Gaming Festival. Pensé comme le rendez-vous référent des marques, des communautés et des différents acteurs de l’industrie de l’univers du jeu vidéo, en Europe et dans le monde, il se tiendra au Palais des Festivals qui abrite des événements populaires comme le Festival de Cannes, le Marché International des Programmes de Communication (MIPCOM) ou encore le Festival international de la créativité (Cannes Lions).

Cannes Gaming Festival – “The Art of Play”

Dans un format moderne et hybride, alliant expérience physique et numérique, la première édition du Cannes Gaming Festival proposera une cérémonie de remise de prix portée par un jury international et incarnée par des personnalités légitimes, connues et passionnées. Le but sera de mettre en avant les talents créatifs de l’univers de l’industrie vidéoludique qui se seront distingués lors de l’année écoulée. La deuxième édition du Cannes Gaming Festival prévue pour 2024 passera sur un format de cinq jours, intégrant des rendez-vous business to business comme l’IDEF (Interactive and Digital Entertainment Festival) et un événement grand public en complément de la cérémonie de remise des prix.

La Palme d’or du jeu vidéo pour le Cannes Gaming Festival

Si les Game Awards sont considérés comme les Oscars du jeu vidéo et que les Pégases du Jeu Vidéo se veulent être les Césars du jeu vidéo, Robin Leproux affirme que le Cannes Gaming Festival veut être la Palme d’or du jeu vidéo :

En échangeant avec les équipes de la ville de Cannes, j’ai eu un déclic en me disant : “On n’a pas de festival international pour le 10ème art qu’est le jeu vidéo, équivalent du 7ème art pour le cinéma à Cannes”. Une fois que j’ai eu cette idée, je me suis dit qu’il fallait absolument organiser ça (…) Nous voulons créer la cérémonie de référence pour célébrer les créateurs de jeux vidéo.

Antoine de Tavernost a de l’ambition pour imposer le Cannes Gaming Festival comme un lieu incontournable pour célébrer le 10ème art :