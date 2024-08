Camila Mendes décroche le rôle de Teela dans le film live-action Les Maîtres de l’Univers

Teela, qui sera interprétée par la comédienne américaine Camila Mendes dans le film live-action Les Maîtres de l’Univers, est une guerrière redoutable et fidèle, seconde au commandement du château de Grayskull, déterminée à protéger le royaume d’Eternia.

Camila Mendes, la star de Riverdale

Camila Mendes, l’actrice révélée par la série télévisée Riverdale sur Netflix, a été recrutée pour incarner le personnage de Teela dans le film live-action Les Maîtres de l’Univers. Un rôle qui pourrait marquer un tournant dans sa carrière.

Une franchise iconique sur le grand écran

Située sur la planète Eternia, l’intrigue de Les Maîtres de l’Univers mélange iconographie médiévale et éléments de science-fiction. Le film suit principalement le combat perpétuel entre Musclor et Skeletor. La réalisation de cette nouvelle mouture est confiée à Travis Knight, connu pour Bumblebee, et verra Nicholas Galitzine dans la peau de Musclor.

Un rôle prometteur

Après avoir incarné Veronica Lodge dans Riverdale, Camila Mendes a principalement tourné dans des projets originaux, à l’instar de son film Netflix 2022, Do Revenge. En acceptant ce rôle emblématique dans Les Maîtres de l’Univers, l’actrice pourrait bien trouver sa prochaine grande franchise.

Le potentiel d’une franchise cinématographique

Malgré les défis de production, Les Maîtres de l’Univers offre un potentiel de franchise inégalé. Si le projet est couronné de succès, le rôle de Teela pourrait être le parfait remplacement pour Veronica Lodge, propulsant ainsi Camila Mendes au sommet de la gloire.