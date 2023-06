Call of Duty utilise des clones de vrais joueurs pour embêter les tricheurs. Gêner le jeu des tricheurs sans perturber celui des joueurs honnêtes, tout un art.

Activision a mis en place un vrai jeu du chat et de la souris face aux tricheurs sur Call of Duty, tantôt les empêchant de voir leurs ennemis, tantôt les privant de leurs armes. La dernière mesure en date vise les hackers de Modern Warfare II et Warzone 2.0 qui utilisent des outils interdits (comme le wallhack) pour obtenir des informations supplémentaires et avoir un avantage déloyal sur leurs adversaires.

Call of Duty utilise des clones de vrais joueurs pour embêter les tricheurs

Lorsque les systèmes d’Activision détectent ou suspectent un tricheur, une “hallucination” peut être déployée. Cela n’impactera pas les joueurs honnêtes, l’objectif étant simplement de désorienter les tricheurs. Et le plus intéressant ici est que chaque hallucination est un clone d’un vrai joueur de la partie, si l’on en croit l’équipe dédiée à Ricochet. Les hallucinations se déplacent et interagissent avec l’environnement comme un joueur humain le ferait pour faire croire que c’est un adversaire légitime.

Ricochet explique que les tricheurs ne pourront faire la différence entre une hallucination et un vrai joueur. Dans l’image ci-dessus, il y a une hallucination et un joueur réel. Les hallucinations laissent aussi les mêmes informations que les vrais joueurs via des outils interdits. Ces dernières seront aussi déployées près des potentiels tricheurs. Et si un joueur interagit avec une hallucination, il est clairement identifié comme tricheur.

Gêner le jeu des tricheurs sans perturber celui des joueurs honnêtes, tout un art

D’un autre côté, Ricochet a ralenti sur Quicksand, qui avait pour objectif de ralentir un tricheur ou de le figer. Le système pouvait aussi perturber ses contrôles. Une version améliorée pourrait éventuellement voir le jour à l’avenir, mais, pour l’heure, le projet est en pause. “Bien que Quicksand était une méthode sympathique contre les tricheurs, c’était aussi visuellement perturbant pour les joueurs”, peut-on lire dans un post de blog. “Imaginez tomber sur un ennemi qui se déplace comme un escargot au beau milieu de votre rotation sur un point stratégique. Vous pourriez vous retrouver coincé.”

Dans le même temps, Ricochet a donné des informations quant à ses efforts pour contenir l’utilisation d’appareils type XIM. “Durant les deux premières semaines après le lancement du système de détection, nous avons constaté une baisse de 59 % de l’usage de ces appareils dans Modern Warfare II et Warzone“, peut-on lire. “Sur ces utilisateurs, 57 % d’entre eux n’ont plus utilisé l’appareil après.” Et les utilisateurs qui continuent sont pénalisés.