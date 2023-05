Bungie relance Marathon avec un jeu de tir par extraction en JcJ

Marathon est le premier projet entièrement nouveau du studio américain Bungie depuis la sortie de Destiny en 2014.

FPS révolutionnaire par le passé, Marathon de Bungie est désormais un jeu de tir par extraction dans lequel les joueurs prennent le contrôle des Coureurs, des mercenaires cybernétiques, qui s’affrontent pour la survie, la richesse (artéfacts, butins, armes, équipements) et la renommée sur la mystérieuse planète Tau Ceti IV composée de zones évolutives et persistantes. En solo ou en groupe de trois, Marathon proposera également d’explorer la colonie perdue qui occupait autrefois la surface de Tau Ceti IV.

Marathon.Vidoc // Upload Complete What’s Marathon? The Bungie Dev Team talks about the vision powering Marathon in the all-new ViDoc. 🐛 https://t.co/r0cZXkbvwW pic.twitter.com/XL4V1yUJVu — Marathon (@MarathonTheGame) May 25, 2023

Scott Taylor, manager général chez Bungie, a déclaré :

Marathon est le début d’une aventure incroyable pour Bungie, qui s’inspire de l’histoire légendaire de notre studio et nous pousse vers l’avenir. Nous avons appris de nombreuses leçons après trente ans à créer des mondes uniques et des expériences innovantes en JcJ, et nous les intégrons aujourd’hui à ce jeu qui ne ressemble en rien à ce que Bungie a déjà produit, que ce soit au niveau de ses graphismes, des sons et du style de jeu.

Un teaser pour Marathon

Christopher Barrett, game director de Marathon, a ajouté :

Même à cette étape du développement, c’est incroyable de voir la créativité et l’excitation autour de ce jeu chez Bungie. Notre équipe est dévouée pour créer une expérience centrée sur le JcJ, avec beaucoup de tension et d’excitation, et basée dans un monde en ligne dynamique et riche où les actions des joueurs auront des conséquences pour chaque nouvelle saison.

Marathon sortira à une date de sortie inconnue sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam. A noter qu’il sera disponible avec une sauvegarde multiplateforme et compatible cross-play.