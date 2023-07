Broadcom obtient l'autorisation de l'UE pour sa fusion à 61 milliards de dollars avec VMware. Cette acquisition pourrait changer beaucoup pour Broadcom.

Broadcom vient de faire une grande avancée vers son rachat à 61 milliards de dollars de VMware, mais il y a certaines conditions. La Commission Européenne a approuvé la fusion, après une enquête de plusieurs mois cherchant à mettre au jour d’éventuels soucis de concurrence. Les autorités compétentes ont conclu que Broadcom n’avait que peu d’opportunités d’abuser de sa position et que certaines conditions pourraient permettre d’assurer une concurrence saine à l’avenir.

Broadcom obtient l’autorisation de l’UE pour sa fusion à 61 milliards de dollars avec VMware

La Commission a déterminé que Broadcom n’a pas de “position forte” qui pourrait mettre à mal la concurrence sur les marchés du réseau et des adaptateurs de stockage et qu’il n’aurait aucun avantage à limiter un partenariat avec AMD et NVIDIA. Il ne pourrait pas non plus coupler VMware avec son propre logiciel. Broadcom pourrait, cependant, avoir l’envie de museler son rival de longue date Marvell en limitant la compatibilité des adaptateurs Fiber Channel de l’entreprise avec VMware.

Pour éviter cela, le régulateur de l’Union Européenne obligera Broadcom à proposer aux tierces parties des outils pour rendre compatibles les adaptateurs Fiber Channel. L’entreprise devra aussi fournir le code source des pilotes font fonctionner ces adaptateurs. Idéalement, les entreprises sauraient que leurs équipements fonctionnement correctement avec la technologie de virtualisation de serveur de VMware.

Cette acquisition pourrait changer beaucoup pour Broadcom

Dans un communiqué, Broadcom explique qu’il “continue de faire des progrès” pour obtenir toutes les autorisations pour la fusion et évoque des arrangements similaires dans des pays comme l’Australie, le Canada et l’Afrique du Sud. Il faut encore à l’entreprise obtenir l’autorisation de la Federal Trade Commission américaine et de la Competition and Markets Authority du Royaume-Uni.

Si cet accord arrive à son terme, il s’agira de l’une des plus grosses acquisitions à ce jour. Seuls le rachat d’EMC par Dell (67 milliards de dollars) et la tentative d’acquisition par Microsoft d’Activision Blizzard (68,7 milliards de dollars) sont au-dessus. Pour Broadcom, ce serait une extension importante – cela aiderait l’entreprise à plonger profondément dans le logiciel, ce qui pourrait l’aider à contrôler davantage ses affaires -. Ceci pourrait même aider Broadcom à se relancer correctement après sa tentative ratée de rachat de Qualcomm en 2018.