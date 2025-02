Brad Peyton va réaliser un film Bakugan en live-action

Un film en prise de vue réelle de Bakugan est officiellement en préparation.

Le monde de Bakugan prend vie

L’engouement pour les adaptations en live-action d’anime semble ne pas se tarir. Après One Piece et Avatar: The Last Airbender, une nouvelle franchise populaire se prépare à faire son entrée dans l’arène : Bakugan. Cette annonce récente pourrait surprendre plus d’un fan, le réalisateur Brad Peyton ayant été choisi pour donner vie à ce jeu animé débordant d’action.

Un univers riche en action et en aventure

Pour ceux qui ne connaissent pas Bakugan, il est utile de préciser que cette franchise occupe une place similaire à celle de Pokemon et Yu-Gi-Oh. Le succès de Bakugan ne repose pas uniquement sur une série animée, mais aussi sur un jeu captivant qui combine des éléments de Duel Monsters et Beyblade. La première série animée, Bakugan Battle Brawlers, a été lancée au Japon en 2007 et a rapidement donné lieu à plusieurs saisons supplémentaires. Plus récemment, la franchise a connu un regain de popularité grâce à la sortie d’un nouvel anime en 2023.

Un réalisateur de renom aux commandes

Brad Peyton, connu pour des œuvres comme Atlas, Rampage, San Andreas, a été choisi pour diriger le film live-action. Dans une déclaration à Deadline, il a exprimé son enthousiasme à l’idée de porter Bakugan sur grand écran : « Bakugan mérite une adaptation cinématographique et je suis ravi d’être celui qui la portera à l’écran pour la première fois. Avec Lindsay et l’équipe de Spin Master à mes côtés, nous sommes impatients de créer une franchise à succès avec un attrait mondial. »

Une attente pleine d’anticipation

Aucune date de sortie ou information sur le casting n’a encore été révélée. Néanmoins, il est certain que Spin Master dispose d’un riche matériau pour réaliser ce film, avec plus de trois cents épisodes d’anime et diverses intrigues à exploiter. Il sera intéressant de voir à quoi ressemblera ce film nord-américain.