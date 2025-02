Bogotá: City of the Lost, le thriller criminel sud-coréen qui domine les palmarès de Netflix

Le thriller policier sud-coréen fait sensation sur la plateforme de streaming Netflix.

Tl;dr Netflix popularise les thrillers sud-coréens comme « Squid Game ».

Le film « Bogotá: City of the Lost » de Kim Seong-je est actuellement dans le top 10 de Netflix.

Netflix a une longue histoire de succès avec les films et séries sud-coréens.

Netflix, une plateforme dédiée aux thrillers sud-coréens

Netflix, le géant du streaming, a une passion indéniable pour les thrillers sud-coréens. Cette fascination est si forte qu’elle en vient à dévoiler des indices sur la saison 3 de « Squid Game » dans ses images promotionnelles. Cependant, la série phare de la plateforme n’est pas le seul projet sud-coréen qui suscite l’enthousiasme des abonnés. Kim Seong-je’s « Bogotá: City of the Lost », est récemment monté en flèche sur Netflix, se hissant dans le top 10 dans de nombreux pays.

Un succès international indéniable

Le film raconte l’histoire de Guk-hee (Song Joon-ki), un jeune homme qui tente de démarrer une nouvelle vie après que sa famille ait été forcée de déménager en Colombie. Si Guk-hee s’intègre rapidement dans une communauté coréenne locale, il découvre rapidement que ses nouveaux amis sont en réalité des contrebandiers. L’excitation de ce suspense mêlant thriller sud-coréen et film de crime sud-américain a séduit les spectateurs de Netflix.

Une offre diversifiée de productions sud-coréennes

Netflix a toujours su reconnaître la qualité des films et des séries télévisées sud-coréens. Le succès international de « Squid Game » n’est que la cerise sur le gâteau d’une offre soigneusement étoffée au fil des années. Parmi les succès notoires de Netflix en matière de productions sud-coréennes, on compte des films tels que « Snowpiercer » et « Parasite », sans oublier la série fantastique anti-capitaliste de 2017 « Okja ».

La diversité des productions originales sud-coréennes sur Netflix est telle que les spectateurs ont appris à faire confiance à la plateforme pour découvrir des films et séries de qualité. « Bogotá: City of the Lost » semble être le dernier exemple du succès de l’entreprise dans ce domaine. Il y a toutes les raisons de croire que ce ne sera pas le dernier film sud-coréen que nous verrons grimper dans les charts.