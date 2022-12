Bloober Team prépare un nouveau survival-horror en partenariat avec Private Division

Private Division annonce une collaboration avec le studio polonais Bloober Team pour célébrer le cinquième anniversaire du label d'édition dédié aux indépendants.

Si les équipes de Bloober Team ne lâchent plus la thématique de l’horreur depuis la création des licences Layers of Fear, Observer et The Medium, mais également des partenaires avec Lionsgate Games et Konami pour produire Blair Witch pour et Silent Hill 2 Remake, le studio polonais va également devoir se pencher sur un nouveau survival-horror prévu pour 2025.

Horror fans, rejoice! #BlooberTeam is working on an all-new survival-horror game and @PrivateDivision steps in as the global publisher. It's all in early development and we will share more details about this game in the future.#PrivateDivision #SurvivalHorrorGame pic.twitter.com/Wihor43RWj

— Bloober Team (@BlooberTeam) December 14, 2022