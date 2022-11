Blizzard Entertainment rompt son partenariat avec NetEase pour distribuer ses jeux en Chine

Les jeux World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft III : Reforged, Overwatch, StarCraft II, Diablo III et Heroes of the Storm de Blizzard Entertainment ne seront plus disponibles en Chine à compter du 23 janvier 2023.

Malgré un partenariat avec NetEase depuis 2008, prolongé en 2019, portant sur la mise en ligne de nombreux titres en Chine, les deux parties n’ont pas trouvé un accord de renouvellement des contrats respectant les principes de fonctionnement et les engagements de Blizzard Entertainment envers les joueurs et les employés.

Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment, a déclaré :

Nous sommes immensément reconnaissants de la passion dont notre communauté chinoise a fait preuve tout au long des presque vingt ans où nous avons apporté nos jeux en Chine par le biais de NetEase et d’autres partenaires. Leur enthousiasme et leur créativité nous inspirent, et nous cherchons des alternatives pour faire revenir nos jeux auprès des joueurs à l’avenir.

La fin du partenariat entre Blizzard Entertainment et NetEase

Au-delà des termes financiers, les principaux points de friction pour la prolongation du contrat de NetEase étaient la propriété intellectuelle et le contrôle des données de millions de joueurs à travers la Chine. En 2021, la Chine a représenté au moins 3% du chiffre d’affaires net d’Activision et constitue un moteur important de la croissance future. Elle a également généré plus de 400 millions de dollars de revenus dans l’eSport l’année dernière et plus de 400 millions de fans, notamment via l’Overwatch League, qui comprend des équipes chinoises. Avant NetEase, Blizzard Entertainment distribuait World of Warcraft en Chine par l’intermédiaire de The9, une entreprise de Shanghai, de sa sortie en 2004 à 2008. Mais ce partenariat s’est terminé par un conflit, les joueurs chinois n’ayant pas pu accéder au jeu pendant plus d’un mois.