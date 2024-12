« Bling-Bang-Bang-Born » de Creepy Nuts : l’opening d’anime le plus viral de 2024

Creepy Nuts frappe fort en 2024 avec "Bling-Bang-Bang-Born", un opening entraînant pour la série animée Mashle qui enflamme les classements et les réseaux sociaux.

Tl;dr En 2024, le duo musical Creepy Nuts a marqué l’industrie de l’animation japonaise.

Leur chanson « Bling-Bang-Bang-Born » pour la série animée Mashle: Magic and Muscles a connu un énorme succès.

Cette réussite souligne l’impact croissant de l’anime dans les médias grand public.

Une année charnière pour l’industrie de l’anime

L’année 2024 est devenue mémorable pour l’anime, en partie grâce à la qualité phénoménale de production des séries. Comme toujours, l’un des plus grands intérêts pour les fans d’anime réside dans les génériques d’ouverture. Qu’il s’agisse des visuels utilisés pour évoquer des moments clés de l’histoire, des paroles qui s’accordent avec l’ambiance de la série ou simplement du classement de ces ouvertures en fonction de leur attrait, ces séquences jouent un rôle crucial pour fidéliser les fans. Le duo de producteurs musicaux Creepy Nuts a sans aucun doute réussi à captiver les fans et à attirer de nouveaux publics à travers le monde avec leurs contributions aux génériques d’ouverture de 2024.

Creepy Nuts, un duo musical qui marque l’anime

Creepy Nuts a commencé à produire de la musique pour l’anime en 2018 avec la sortie de « Gohotekitobikatanosusume (SPARK!!SOUND!!SHOW!!Buchiage Cherry boy REMIX!!!!) », qui a été utilisée comme thème de fin pour l’épisode 11 de Ninja Slayer From Animation du Studio Trigger. Plus tard, ils ont produit le thème d’ouverture de l’adaptation anime de Call of the Night, qui portait curieusement le même nom qu’une autre chanson écrite par Creepy Nuts et qui a également été utilisée comme thème de fin de l’anime. C’est en 2024 que le duo a véritablement explosé, avec la sortie de « Bling-Bang-Bang-Born » – la chanson du générique d’ouverture de la deuxième saison de Mashle: Magic and Muscles.

Un succès retentissant

La chanson a été un succès immédiat, la version sans crédit de l’ouverture accumulant 10 millions de vues sur YouTube et déclenchant une tendance de danse sur TikTok après seulement deux semaines de diffusion officielle. Le 20 décembre, le classement annuel d’Oricon a décerné un triple couronnement à Creepy Nuts, en les plaçant premiers dans les catégories « Single numérique (Single Song) », « Streaming » et « Singles combinés ». Le groupe a exprimé sa gratitude pour le succès de la chanson, écrivant : « Nous sommes vraiment reconnaissants que tant de personnes aient écouté notre musique ! Merci beaucoup. Nous continuerons à nous surpasser, alors continuez à nous soutenir ! »

Le succès de la chanson du générique d’ouverture de la deuxième saison de Mashle n’était pas un coup de chance. Suite à la sortie numérique de la version complète, la chanson a dominé les charts musicaux au Japon sur Apple Music et Spotify, avec « Bling-Bang-Bang-Born » se classant dans le top 10 des charts hip hop dans dix autres pays. À ce jour, la chanson a été écoutée en streaming plus de 579,258,724 fois dans le monde, un exploit absolument stupéfiant que très peu d’artistes « mainstream » parviennent à réaliser. Il est clair depuis un certain temps que le succès de « Bling-Bang-Bang-Born » a plus que prouvé que l’anime a officiellement percé dans les médias grand public, et qu’il n’a pas l’intention de disparaître de sitôt.