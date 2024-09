Blindsight, l’implant Neuralink, désigné « dispositif révolutionnaire » par la FDA

Neuralink a franchi une étape clé avec Blindsight, un implant visant à redonner la vue aux patients aveugles. La FDA a désigné cette technologie comme un "dispositif révolutionnaire", ouvrant la voie à des essais cliniques avancés pour améliorer l'accès des patients à cette solution futuriste.

La société de technologie neuronale d’Elon Musk, Neuralink, a annoncé que son implant expérimental Blindsight a été désigné comme un « dispositif révolutionnaire » par la Food and Drug Administration (FDA). Ce dispositif est en cours de développement avec pour objectif de restaurer la vue des personnes aveugles.

