Black Panther : Une nuvelle série TV officiellement annoncée pour 2024 !

L'univers de Black Panther dans l'univers cinématographique Marvel va s'élargir grâce à une nouvelle série TV qui arrivera officiellement sur Disney+ en 2024. Qu'attendez-vous de cette nouvelle aventure ?

Tl;dr Marvel Studios développe une série télévisée Black Panther pour 2024.

La série, intitulée Eyes of Wakanda, sera diffusée sur Disney+.

Elle racontera l’histoire de guerriers wakandais récupérant des artéfacts de vibranium.

L’avenir de la série dépendra de l’accueil du public.

Une nouvelle série Black Panther en préparation

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans le monde du petit écran : Marvel Studios prépare une série télévisée consacrée à l’univers de Black Panther pour 2024. Annoncée lors de la saison 2 de What If…?, elle s’intitulera Eyes of Wakanda et sera diffusée sur la plateforme Disney+.

À la découverte du Wakanda

La série se concentrera sur des guerriers bravant le monde pour récupérer des artéfacts dangereux en vibranium, un matériau précieux du Wakanda. Ce synopsis promet une immersion intense dans l’univers de Black Panther, qui avait su captiver les spectateurs grâce à la performance de Chadwick Boseman, décédé tragiquement.

Un projet distinct

Eyes of Wakanda se distingue des autres projets liés à Black Panther annoncés précédemment. Il s’agit d’une série animée, non produite par Ryan Coogler, le réalisateur du film original. On ignore pour l’instant combien d’épisodes seront diffusés et à quelle date précise.

L’avenir de la série

Il se pourrait que Marvel Studios envisage Eyes of Wakanda comme un test auprès du public. L’accueil de cette série déterminera sans doute la suite du projet en live-action de Coogler. Par ailleurs, une série dérivée centrée sur le personnage d’Okoye, interprétée par Danai Gurira, est également en discussion.