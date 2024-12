Bitcoin franchit pour la première fois la barrière des 100 000 dollars

Pour la première fois dans l'histoire, le Bitcoin franchit le seuil symbolique des 100 000 dollars, marquant ainsi un nouveau record et renforçant sa position dominante sur le marché des cryptomonnaies.

La légendaire commande de pizza en Bitcoin est maintenant évaluée à 1 milliard de dollars.

L’histoire d’un écrivain ayant aidé à récupérer 40 Bitcoins d’un ordinateur cassé en 2017.

Bitcoin : la nouvelle frontière des 100 000$ franchie

Dans l’univers fascinant de la cryptomonnaie, une étape majeure a été franchie. Pour la première fois depuis sa création il y a presque 16 ans, le Bitcoin a franchi le cap des 100 000$. Cet événement s’est produit précisément à 21h39 ET.

Une pizza à 1 milliard de dollars

Cet exploit financier donne une nouvelle dimension à une anecdote bien connue des amateurs de cryptomonnaie. Il y a plus de 14 ans, un homme de Floride a payé deux pizzas de chez Papa John’s avec 10 000 Bitcoins. Ce qui est aujourd’hui considéré comme la première transaction commerciale en Bitcoin.

« I’ll pay 10,000 bitcoins for a couple of pizzas … like maybe 2 large ones so I have some left over for the next day », a posté Laszlo Hanyecz sur un forum de cryptomonnaie le 18 mai 2010. Quatre jours plus tard, un Britannique a accepté l’offre. À l’époque, cette somme ne valait que 45$. Aujourd’hui, avec le Bitcoin franchissant le cap des 100 000$, la valeur de cette commande de pizza atteint le milliard de dollars.

Des regrets?

Interrogé par le The New York Times en 2013, Hanyecz a déclaré qu’il ne regrettait pas sa commande de pizza à 6 millions de dollars de l’époque. « Personne ne savait que ça allait devenir si gros », a-t-il déclaré. Mais on peut se demander si l’homme de Floride éprouve aujourd’hui des regrets.

Un Bitcoin plus précieux qu’un ordinateur

Un autre fait marquant est l’histoire d’un écrivain qui a aidé son ami à récupérer 40 Bitcoins d’un ordinateur cassé en 2017. À l’époque, ces Bitcoins valaient 200 000$. Aujourd’hui, leur valeur dépasse les 4 millions de dollars, du moment que le Bitcoin se maintient au-dessus de la barre des 100 000$.

Ces histoires sont un rappel fascinant de la valeur volatile et potentiellement énorme des cryptomonnaies. Ainsi, dans le monde du Bitcoin, une pizza peut valoir un milliard et un vieil ordinateur peut cacher une fortune.