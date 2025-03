Bientôt une fonction de traduction en direct dans les Apple AirPods ?

Selon des informations récentes, Apple aurait l'intention d'introduire une fonctionnalité de traduction en temps réel à ses AirPods, ce qui pourrait révolutionner la façon dont nous communiquons et interagissons à l'échelle internationale.

Tl;dr Apple prévoit d’ajouter une fonction de traduction en direct à ses AirPods.

Cette fonctionnalité détecterait automatiquement une langue étrangère et la traduirait.

Les rumeurs évoquent également un suivi du rythme cardiaque pour les AirPods.

Les AirPods d’Apple : au-delà des écouteurs sans fil

Les AirPods d’Apple, sans doute le produit le plus populaire de la marque après l’iPhone, pourraient devenir encore plus indispensables. Bloomberg a récemment révélé que la firme de Cupertino envisage d’ajouter une fonction de traduction en direct à ses écouteurs courant de cette année, dans le cadre d’une prochaine mise à jour logicielle.

Une nouvelle fonctionnalité de traduction en temps réel

La nouvelle fonctionnalité devrait fonctionner de manière similaire à la fonction de traduction des Pixel Buds de Google, mais sans avoir à demander à l’assistant Google, ou dans ce cas, à Siri, d’écouter une langue spécifique au préalable. La fonctionnalité d’Apple détecterait automatiquement une langue autre que la vôtre et commencerait à traduire ce que vous entendez dans une langue que vous comprenez.

Un pas en avant dans la concurrence technologique

Il est à noter que les Pixel Buds proposent une traduction en direct depuis 2020, l’une des rares capacités qui rendent les écouteurs de Google supérieurs à ceux d’Apple. Toutefois, avec l’ajout de l’application Translate dans iOS 14, Apple a fait un grand pas vers une offre similaire, sans toutefois la développer davantage dans les années suivantes.

Des écouteurs multifonctions pour une expérience utilisateur améliorée

Si cette mise à jour voit le jour, elle suivrait une autre amélioration majeure des AirPods : les fonctionnalités de santé auditive d’Apple. En 2024, la société a doté les AirPods Pro de la capacité d’effectuer des tests auditifs et de servir d’aides auditives en vente libre. L’ajout de la traduction pourrait donner aux propriétaires d’AirPods une raison supplémentaire de ne jamais retirer leurs écouteurs. De plus, des rumeurs évoquent qu’Apple pourrait ajouter un suivi du rythme cardiaque aux AirPods, comme elle l’a fait pour les Beats Powerbeats Pro 2. Il est ainsi plus facile d’imaginer comment ces écouteurs pourraient passer d’accessoire sans fil à un appareil que l’on porte en permanence, à l’instar de l’Apple Watch.