Bethesda va optimiser Fallout 4 pour les consoles next-gen

Fallout 4 bénéficiera d'une mise à jour gratuite sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC dès l'année prochaine.

En 2023, une mise à jour gratuite de Fallout 4 sera disponible sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series et PC. Elle proposera des options pour le mode performance afin d’obtenir des fréquences d’images élevées, des options pour le mode qualité afin d’avoir une résolution en 4K et de nouveaux contenus pour le Creation Club, une plateforme “maison” permettant aux développeurs et aux moddeurs de créer et de vendre des créations originales.

25 years of iconic characters, locations, stories, and YOU!

Join us in celebrating 25 years of Fallout.#Fallout25 pic.twitter.com/O2rrZ1qd4q — Fallout (@Fallout) October 3, 2022

L’histoire de Fallout 4 est centrée sur un couple, l’unique survivant du Vault 111, à la recherche de leur enfant disparu, Shaun. L’épisode se déroule dans la région de Boston en 2287, soit 10 ans après Fallout 3. En chemin, l’unique survivant découvre un monde en proie à la peur d’une mystérieuse organisation connue sous le nom d’Institut, rongé par la paranoïa d’une race d’êtres humains robotiques mais aussi biologiques, les synthés. En raison de la narration centrée sur les synthés, l’unique survivant, ainsi que le joueur, sont confrontés à des questions éthiques telles que la limite de l’expérimentation scientifique, la moralité de la création de machines vivantes sensibles qui expriment des émotions et de la souffrance, et ce que signifie être humain.

Fallout 4 bientôt de retour sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC

Par le passé, Fallout 4 de Bethesda n’était amélioré que pour la Xbox One X, ce qui permettait de retourner dans l’univers post-apocalyptique en 4K à 30 images par seconde. En outre, les Xbox Series X et Xbox Series S sont capables de faire tourner Fallout 4 en activant le mode FPS Boost. Néanmoins, si cela permet d’augmenter la fréquence d’images à 60 images par seconde, cela réduit également la résolution à 1080p.

La licence Fallout a débuté en 1997 et le dernier opus, Fallout 4 en 2015, est celui qui s’est le mieux vendu, avec 12 millions d’exemplaires écoulés dans le monde rien que pour le jour du lancement.