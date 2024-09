Behaviour Interactive acquiert le développeur de Darkest Dungeon, Red Hook Studios

La semaine dernière, le créateur de Dead by Daylight a procédé à la fermeture d'un autre de ses studios. Quelle sera la prochaine étape pour cette entreprise en pleine mutation?

Tl;dr Behaviour Interactive a acquis le développeur du jeu Darkest Dungeon, Red Hook Studios.

Red Hook continuera à fonctionner comme un studio indépendant sous la bannière de Behaviour.

Behaviour désire devenir synonyme d’horreur dans le domaine du jeu vidéo.

Malgré des licenciements et la fermeture d’un studio, Behaviour a également ouvert un nouveau studio au Royaume-Uni.

Behaviour Interactive élargit son empire

Le géant du jeu vidéo, Behaviour Interactive, a fait l’acquisition du développeur du célèbre jeu Darkest Dungeon, Red Hook Studios. Cette année mouvementée a vu l’entreprise lancer deux spin-offs, licencier des dizaines d’employés et fermer un studio travaillant sur un autre projet dérivé de son produit phare. Cependant, Behaviour ne semble pas ralentir son expansion.

Red Hook, un joyau de plus dans la couronne de Behaviour

Basé à Vancouver, Red Hook Studios continuera à opérer comme un « studio entièrement indépendant », bien qu’il soit maintenant sous l’égide de Behaviour. Les détails de l’accord n’ont pas été divulgués, mais l’acquisition de Red Hook n’a certainement pas été bon marché. À ce jour, près de sept millions d’exemplaires des jeux Darkest Dungeon ont été vendus. Les 29 membres du personnel de Red Hook resteront également en place.

Une volonté d’associer Behaviour à l’horreur

« Plus tôt cette année, nous avons fixé un objectif ambitieux pour notre avenir en tant qu’éditeur : faire de Behaviour un synonyme d’horreur, et entourer Dead by Daylight d’une bibliothèque de jeux d’horreur tout aussi exceptionnels », a déclaré à GamesIndustry.biz Rémi Racine, PDG et co-fondateur de Behaviour. « Notre acquisition de Red Hook est un pas de plus vers cet objectif, avec d’autres à venir. »

Une expansion malgré des revers

Cependant, tout n’a pas été rose pour l’éditeur. Près de 140 travailleurs ont été licenciés cette année lors de deux vagues de licenciements dans le cadre d’efforts de restructuration. De plus, Behaviour a annulé Project T, un jeu de tir coopératif situé dans l’univers de DbD, et a fermé le studio qui y travaillait, Midwinter Entertainment. Néanmoins, l’entreprise a ouvert un nouveau studio au Royaume-Uni l’année dernière et a noué des partenariats avec des développeurs tiers tels que Supermassive, qui a récemment lancé The Casting of Frank Stone.