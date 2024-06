Batman: Arkham Shadow présente la nouvelle terreur de Gotham

Le Rat King sera l'opposant principal du Chevalier Noir dans Batman: Arkham Shadow.

Tl;dr Oculus Studios et Camouflaj font un point sur l’histoire de Batman: Arkham Shadow.

La menace Rat King plane sur Gotham.

Batman: Arkham Shadow devrait se dérouler entre Batman: Arkham Origins et Batman: Arkham Asylum.

La date de sortie de Batman: Arkham Shadow est prévue pour l’automne 2024.

Le retour du Chevalier Noir à Gotham

Batman: Arkham Shadow marque le retour de la franchise de Rocksteady Studios et Warner Bros. Games à l’univers de Gotham pour la première fois depuis Batman: Arkham VR en 2016.

Un nouveau méchant pour l’univers Arkham

La nouvelle bande-annonce dévoile non seulement la date de sortie, prévue pour l’automne 2024, mais présente également le nouveau méchant de Batman: Arkham Shadow, Rat King. Ce personnage semble être une version revisitée du vilain des comics, Ratcatcher, dont le costume et le gimmick sont très similaires. Le Rat King promet de semer la terreur dans Gotham, faisant suite aux divers indices laissés dans la bande-annonce initiale.

Une plongée dans le passé de Batman

Des indices laissent penser que Batman: Arkham Shadow pourrait se dérouler quelque temps après Batman: Arkham Origins, et avant Batman: Arkham Asylum. En effet, la voix du Chevalier Noir semble être celle de Roger Craig Smith, qui a interprété le personnage dans le prequel de WB Games Montreal. De plus, une version plus jeune du commissaire Jim Gordon apparaît dans une brève séquence, renforçant cette théorie.

Une expérience VR immersive pour les fans

Avec une date de sortie prévue pour l’automne 2024, les joueurs de Meta Quest 3 n’auront pas à attendre longtemps pour découvrir comment se déroule l’histoire du jeu. Grâce au travail du développeur Camouflaj sur Iron Man VR, les fans de Batman peuvent espérer une véritable immersion dans le rôle du protecteur de Gotham, avec des combats et une meilleure navigation dans Batman: Arkham Shadow.