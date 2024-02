Bard défie Google en créant une image de Taylor Swift

Et la chose n'était pas difficile à réaliser.

Il semblerait que Google soit de nouveau dans une position délicate. Après l’affaire des deepfakes pornographiques de Taylor Swift, Google Bard, nouvelle innovation du géant de la technologie, a surpris en générant une image de Taylor Swift, malgré des filtres présumément préventifs.

Jeudi dernier, Google révélait les capacités de génération d’images de Bard, tout en assurant avoir mis en place des “filtres conçus pour éviter la génération d’images de personnes nommées”. En d’autres termes, cela signifie que produire des images de personnes célèbres n’est pas censé être possible. Google insistait aussi sur “les garde-fous techniques et les investissements dans la sécurité des données d’entraînement pour limiter le contenu violent, offensant ou sexuellement explicite”.

@cecily_mauran Just read your @mashable article. And yea, Bard has not worked out all the kinks in its image generator. Apparently Bard likes the word "nice" pic.twitter.com/37BFZtp12i

