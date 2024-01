Balisarius pourrait être le “héros” d’un spin-off Rebel Moon

Le spin-off du film Rebel Moon dédié à Balisarius n'est pas encore en développement.

Tl;dr Zack Snyder envisage un spin-off pour Rebel Moon.

L’histoire se concentrerait sur le personnage de Balisarius.

Le projet n’est pas encore en discussion officielle.

Le destin du spin-off dépendra du succès de Rebel Moon.

Zack Snyder, une suite pour Rebel Moon ?

Le réalisateur de Rebel Moon, Zack Snyder, a récemment laissé entendre qu’il avait l’intention de produire un spin-off basé dans l’univers de l’épopée spatiale diffusée exclusivement sur Netflix. Le personnage au cœur de son idée est Balisarius, le chef de l’Imperium et père adoptif de Kora, une guerrière interprétée par Sofia Boutella, qui mène un groupe de combattants contre l’Imperium, une force militaire corrompue.

Balisarius, un personnage aux origines prometteuses

Interrogé par Entertainment Weekly sur l’avenir de l’univers de Rebel Moon, Zack Snyder a confié qu’il envisageait un préquel explorant les origines de Balisarius. D’après lui, “le potentiel est vraiment incroyable“. Il a également précisé qu’ils avaient choisi un jeune acteur pour incarner ce personnage, laissant ainsi la porte ouverte à une exploration de son passé.

La réalisation d’un spin-off reste incertaine

Si un spin-off centré sur Balisarius devait voir le jour, il faudrait probablement attendre plusieurs années avant sa réalisation. L’univers de Rebel Moon est en pleine expansion, avec une multitude de préquelles en développement, sous divers formats, allant de la série animée à la bande dessinée en passant par le podcast narratif.

Cependant, le sort du spin-off de Balisarius et de projets similaires dépendra des performances du film Rebel Moon – Part One : A Child of Fire lors de ses 90 premiers jours, ainsi que de la suite déjà tournée, Rebel Moon – Part Two : The Scargiver. En effet, si ces deux films ne rencontrent pas le succès attendu sur la plateforme de streaming Netflix, les autres projets en cours de développement pourraient ne jamais voir le jour.