Babygirl, un drame érotique avec Nicole Kidman, Antonio Banderas et Harris Dickinson

Babygirl explore les complexités des dynamiques de pouvoir et de la sexualité dans un cadre professionnel en suivant une romance interdite entre une PDG influente et un stagiaire captivant, mais beaucoup plus jeune.

Tl;dr Nicole Kidman se lance dans un nouveau drame érotique pour A24.

Babygirl explore la sexualité féminine dans le monde des affaires.

Des images inédites de Babygirl ont été publiées par Vanity Fair.

Babygirl sortira au cinéma en décembre 2024.

Nicole Kidman dans Babygirl avec Antonio Banderas et Harris Dickinson

Acclamée pour son audace à l’écran, notamment dans Eyes Wide Shut, Nicole Kidman revient avec un nouveau personnage captivant dans le drame érotique Babygirl. Elle y incarne Romy, une cadre supérieure qui entame une liaison risquée avec un jeune stagiaire, Samuel, interprété par Harris Dickinson.

Oscar winner Nicole Kidman gives a fearless performance in A24’s new film ‘Babygirl,’ but she’s still nervous about sharing it: “This is something you do and hide in your home videos.”https://t.co/Ts6yGKVgne — VANITY FAIR (@VanityFair) August 26, 2024

Une exploration de la sexualité féminine

Le film, écrit et réalisé par Halina Reijn, est attendu avec impatience pour sa représentation sans concession de la sexualité féminine. Il décortique les dynamiques de pouvoir entre Samuel et Romy, tout en mettant en lumière la position de la femme dans un monde des affaires dominé par les hommes.

Des images inédites dévoilées

Des images exclusives du film ont été dévoilées par Vanity Fair, mettant en scène Nicole Kidman aux côtés d’Antonio Banderas, qui joue son mari Jacob, et Harris Dickinson. Ces images promettent des moments intenses et passionnés.

Une sortie très attendue

Produit par A24, Babygirl devrait sortir en décembre 2024, après sa première aux festivals internationaux de Venise et de Toronto. Parmi les autres acteurs du film, on compte la révélation de Talk to Me, Sophie Wilde.