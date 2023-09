Baby Steps : un simulateur de marche décalé

Un pas après l'autre avec Baby Steps.

Développé par les créateurs de Ape Out et Getting Over It pour Devolver Digital, Baby Steps met en scène Nate, un chômeur en grenouillère qui n’a rien pour lui, jusqu’au jour où il découvre un pouvoir qu’il ne soupçonnait pas… celui de mettre un pied devant l’autre dans un royaume mystérieux digne des plus célèbres isekais japonais alors qu’il vivait reclus dans le sous-sol de ses parents depuis plusieurs années.

Un trailer pour Baby Steps

Maxi Boch, un développeur indépendant qui travaille sur Baby Steps avec Gabe Cuzzillo et Bennett Foddy, a déclaré :

Notre système de commandes, à la fois littéral et humoristique, vous permet de contrôler manuellement chacun des pas de Nate à l’aide de la manette DualSense, en levant individuellement chaque pied et en choisissant l’endroit où il doit se poser. Mais attention où vous mettez ses pieds ! Chaque surface est simulée physiquement, alors essayez de ne pas perdre pied tandis que vous guidez Nate pas à pas à travers une série de défis sur des terrains en pleine nature. Il ne s’agit pas uniquement de votre ascension vers le sommet, mais aussi de toutes les chutes dont votre parcours sera semé. Il s’agit de trouver une approche unique pour chaque obstacle ou bien de trouver une nouvelle façon de monter quand vous n’y arrivez pas. Il s’agit de développer votre pied marin en faisant des erreurs et en apprenant d’elles, puis en les gardant en tête au cours de votre voyage, le tout accompagné d’un système de salissure de la grenouillère entièrement dynamique. Il s’agit d’apprendre à faire un pas, puis d’enchaîner les pas de façon à pouvoir marcher, puis d’arriver comprendre les obstacles du terrain devant vous, et enfin de vous laisser porter par l’ivresse du rythme hypnotique de la randonnée.

Baby Steps sortira à l’été 2024 sur PS5 et PC via Steam.