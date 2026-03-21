Avenir incertain pour un personnage majeur du DCU après les révélations de son interprète

L’un des personnages majeurs de l’univers cinématographique DC se retrouve sans perspectives claires, après que l’acteur principal a reconnu publiquement l’incertitude entourant la suite de son implication dans la franchise.

Tl;dr Pas de projet concret pour le retour de Vigilante.

Le futur de Peacemaker et Checkmate reste incertain.

L’acteur Freddie Stroma n’a reçu aucune proposition officielle.

Le sort incertain de Vigilante dans l’univers DC

Depuis le succès estival de Superman, l’avenir du DC Universe se dessine avec prudence, notamment après la réception plutôt positive de la série en prises de vues réelles Peacemaker. Si la saison 2, sous la houlette créative de James Gunn, a su raviver l’enthousiasme autour des 11th Street Kids, l’issue ouverte du dernier épisode laisse planer beaucoup d’incertitudes. Les interactions entre Adrian Chase – alias Vigilante – et Christopher Smith avaient offert une dimension inattendue, mêlant émotion et humour noir. Pourtant, cette deuxième saison semble avoir peiné à exploiter pleinement le potentiel de ce personnage devenu, dès le début, un favori des fans.

Un avenir en suspens pour Freddie Stroma

Interrogé récemment par The Direct, Freddie Stroma, interprète du charismatique Vigilante, a coupé court aux rumeurs sur son éventuel retour : « Je n’ai eu aucune discussion. On me dit souvent que je ne pourrais rien dire même si je savais… mais je vous assure que je n’en sais rien. ». Pour l’heure, aucun projet officiel ne prévoit le retour du personnage dans une future production du DCU. Il faut d’ailleurs souligner que James Gunn lui-même a confirmé qu’aucune troisième saison de Peacemaker n’était planifiée à ce stade.

Checkmate : nouvelle porte d’entrée ?

Cependant, tout n’est pas figé. La fin de la saison 2 a posé les bases d’une transition vers l’agence Checkmate, qui pourrait bien s’imposer comme un rouage clé du nouvel univers partagé. Cette orientation laisse entrevoir plusieurs scénarios possibles pour la suite :

Aparition ponctuelle de personnages dans des projets comme Man of Tomorrow .

. Cameos ou participations vocales dans des séries animées telles que la prochaine saison de Creature Commandos.

Pourtant, au-delà des spéculations, difficile d’imaginer comment Vigilante pourrait retrouver sa place sans tomber dans un simple clin d’œil forcé.

L’équilibre délicat des suites partagées

Reste à savoir si DC Studios saura offrir à Vigilante une opportunité scénaristique digne de ce nom. Les faiblesses narratives observées dans la seconde saison – parfois tiraillée entre l’envie d’étendre le multivers et celle de préserver une histoire cohérente – invitent à la prudence. Tant que le sort final de Christopher Smith reste en suspens après son bannissement vers Salvation, rien n’est vraiment exclu… Mais pour l’instant, la patience demeure le seul mot d’ordre pour les admirateurs du justicier masqué.