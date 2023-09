Avec le Gram Fold, LG se lance sur le marché du portable gaming doté d'un écran flexible. Une machine pour l'heure réservée à la Corée.

LG a annoncé son premier ordinateur portable avec écran pliable. C’est un nouvel acteur sur ce marché en pleine croissance, même s’il reste assurément un marché de niche. De la même manière que le ASUS Zenbook 17 Fold et le Lenovo ThinkPad X1 Fold, le LG Gram Fold est un appareil avec écran tactile qui peut être utilisé comme une grande tablette ou un ordinateur lorsqu’il est complètement déplié. Les utilisateurs profitent d’un écran OLED de 17 pouces d’une résolution QXGA+ (2 560 x 1 920 pixels) lorsque ce dernier est utilisé uniquement comme écran, et il est possible d’utiliser le clavier Bluetooth pour en faire une vraie station de travail. L’appareil est aussi compatible avec les stylets, pour servir de tablette conventionnelle.

Lorsqu’il est déplié, l’appareil présente, sur sa partie supérieure, un écran de 12 pouces, tandis que la partie inférieure devient un clavier pour la saisie de texte. LG explique avoir testé ce modèle comme il se doit et vérifié que la machine peut encaisser 30 000 pliages/dépliages sans dommage sur son écran. Samsung teste les charnières de ses smartphones Galaxy avec écran pliable environ 200 000 fois, mais l’usage d’un smartphone et celui d’un ordinateur portable ou d’une tablette sont bien différents au quotidien.

Une machine pour l’heure réservée à la Corée

Un processeur Intel Core i5 de 13ᵉ génération propulse le LG Gram Fold, épaulé par une RAM qui, selon le fabricant, est 15 fois plus rapide que la mémoire LPDDR5 5 200. Du côté logiciel, cet ordinateur portable est équipé de Windows 11 et est livré avec Sync On Mobile qui permet de transférer facilement les données du smartphone vers l’appareil. Le LG Gram Fold doit normalement être commercialisé dans le courant du mois d’octobre, mais uniquement sur le marché coréen, pour le moment. Son tarif public est de 4,99 millions de wons (environ 3 500 €), pas donné, certes, mais bien plus abordable que le HP Spectre Fold et ses 4 720 €. À noter, les 200 premiers clients pourront profiter du tarif promotionnel de 3,99 millions de wons (environ 2 800 €). De plus, celles et ceux qui achètent l’appareil au lancement recevront une souris et un stylet offerts par LG. Pour les autres, il faudra payer en sus.