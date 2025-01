Avatar 3 : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le troisième volet de la franchise Avatar.

Tl;dr Avatar 3 sortira en 2025.

Le film présentera les « Ash People » et leur leader Varang.

Des acteurs du casting original et de nouveaux venus seront dans Avatar 3.

Avatar 3 : un retour sur Pandora

Après de multiples retards et une attente insoutenable pour les fans, Avatar 3, également connu sous le nom d’Avatar: Fire and Ash, est enfin prévu pour cette année. Ce troisième volet tant attendu de la saga Avatar suscite une immense excitation, non seulement pour son contenu, mais aussi pour les avancées technologiques qu’il promet. James Cameron, connu pour ses innovations cinématographiques, continue de repousser les limites du possible avec des effets spéciaux révolutionnaires.

Un retour aux origines

Dans ce nouvel opus, nous retrouvons Jake, Neytiri et le reste de leur famille, qui continuent de lutter pour protéger leur maison sur Pandora face à de nouvelles menaces. Nous découvrons également les mystérieux « Ash People », un groupe inédit de Na’vi qui pourrait jouer un rôle crucial dans l’évolution du conflit. Leur introduction ouvre la voie à de nouvelles dynamiques et alliances, enrichissant l’univers déjà vaste de la saga.

Quid du scénario ?

A ce jour, nous disposons de peu d’informations sur le scénario d’Avatar 3. Nous savons toutefois que le film nous introduira aux « Ash People », également connus sous le nom de Clan Mangkwan. Ce clan est dirigé par Varang, interprétée par Oona Chaplin. James Cameron s’est exprimé à ce sujet : « Varang est le leader d’un peuple qui a traversé une incroyable épreuve. Elle a été endurcie par cela« , a déclaré le réalisateur au magazine Empire. « Elle ferait n’importe quoi pour eux, même des choses que nous pourrions considérer comme étant maléfiques. »

Un casting alléchant

Avatar 3 présente un mélange d’acteurs faisant leur retour et de nouvelles recrues, avec Sam Worthington dans le rôle de Jake Sully, Zoe Saldaña en Neytiri, Sigourney Weaver dans les rôles de Kiri et Dre Grace Augustine, Britain Dalton en Lo’ak, Jack Champion en Miles « Spider » Socorro, Stephen Lang reprenant son rôle du colonel Miles Quaritch, Cliff Curtis en Tonowari, Kate Winslet en Ronal, Bailey Bass en Tsireya, Trinity Jo-Li Bliss en Tuktirey « Tuk », Oona Chaplin en Varang, David Thewlis en Peylak, Michelle Yeoh en Dr Karina Mogue, Giovanni Ribisi en Parker Selfridge, Edie Falco en générale Frances Ardmore, Joel David Moore en Dr Norm Spellman, CCH Pounder en Mo’at, Dileep Rao en Dr Max Patel, Brendan Cowell en Mick Scoresby, Jemaine Clement en Dr Ian Garvin, Matt Gerald en caporal Lyle Wainfleet, et Keston John en Va’ru.