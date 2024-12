Avant même sa sortie, The Outer Worlds 2 n’est plus une exclusivité Xbox

Annoncé en 2021 uniquement sur Xbox Series X|S et PC, The Outer Worlds 2 du studio américain Obsidian Entertainment sortira également sur PS5 en 2025.

Un univers toujours plus vaste et riche

Si le premier jeu de la licence proposait un monde divisé en plusieurs planètes, The Outer Worlds 2 promet un univers encore plus ambitieux. Les développeurs ont teasé de nouveaux systèmes stellaires à explorer, peuplés de créatures inédites et d’environnements variés. L’accent semble être mis sur la diversité des biomes et la profondeur du lore, offrant aux joueurs un sentiment d’immersion encore plus grand.

Un gameplay affiné et des combats repensés

Les mécaniques de combat devraient connaître une refonte notable, avec un focus sur la fluidité et la personnalisation des armes. Le système de compétences et de choix moraux, élément central du premier opus, sera également enrichi pour donner encore plus de liberté aux joueurs. Les développeurs ont évoqué de nouvelles façons d’aborder les quêtes, en laissant place à une plus grande créativité dans la résolution des problèmes.

Une histoire marquée par des choix encore plus impactants

Obsidian Entertainment proposera une intrigue mêlant humour noir et critique sociale avec The Outer Worlds 2. Les joueurs incarneront un personnage totalement personnalisable, plongé au cœur de conflits entre mégacorporations et factions rivales. Cette fois-ci, les choix narratifs devraient avoir des conséquences encore plus significatives, modifiant le monde et les relations avec ses habitants de façon durable.

Une direction artistique toujours unique

Côté visuel, The Outer Worlds 2 se distingue par une esthétique colorée et légèrement rétrofuturiste, propre à son identité. Les avancées technologiques permettront des graphismes plus détaillés, avec des effets de lumière et des animations qui donnent vie à cet univers loufoque. Les fans peuvent s’attendre à un mélange de science-fiction classique et d’absurde, tout en explorant des environnements à couper le souffle.