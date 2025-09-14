Avant de choisir John Cena, James Gunn a failli confier Peacemaker à une star Marvel

Peacemaker aurait pu être incarné par Dave Bautista, mais des choix financiers ont ouvert la voie à John Cena.

Un choix de casting qui aurait pu être différent

À l’origine, le créateur et réalisateur James Gunn n’imaginait pas forcément John Cena sous le casque du sulfureux Peacemaker. Invité récemment sur le plateau du The Howard Stern Show, James Gunn a confié qu’il avait tout d’abord envisagé son complice de longue date, l’ancien catcheur et acteur Dave Bautista, pour incarner ce héros pas comme les autres dans la série phare de HBO Max. Rappelons que James Gunn avait déjà dirigé Dave Bautista sous les traits du débonnaire Drax dans Les Gardiens de la Galaxie pour l’univers Marvel.

Pourquoi Bautista n’a finalement pas endossé le costume ?

Le réalisateur a ainsi révélé : « C’était Dave Bautista, un très bon ami. J’avais écrit le personnage pour lui mais il a reçu deux autres propositions et comme notre budget était serré, il a dû faire un choix financier ». Cette anecdote éclaire une facette souvent méconnue des coulisses hollywoodiennes : les arbitrages entre passion et réalité économique pèsent lourd dans la composition d’un casting. Malgré ses performances remarquées dans des films comme Blade Runner 2049 ou encore Glass Onion: A Knives Out Mystery, Dave Bautista n’a donc jamais porté l’emblématique casque blanc.

L’empreinte unique de John Cena sur Peacemaker

Ce contretemps aura eu une conséquence inattendue : permettre à John Cena de s’imposer dans un registre inédit. Si certains spectateurs n’avaient vu en lui qu’un comédien musclé abonné aux rôles physiques, sa prestation dans Peacemaker révèle une vraie capacité à naviguer entre humour décapant, autodérision et fêlures intimes. Pour beaucoup, il est désormais difficile d’imaginer quelqu’un d’autre tant il incarne avec nuance la dualité du personnage, loin du simple « bad guy » introduit dans The Suicide Squad.

Voici d’ailleurs quelques éléments marquants autour de ce casting :

Dave Bautista fut l’inspiration initiale du rôle par James Gunn.

John Cena, pressenti après Trainwreck, est devenu un fidèle collaborateur du réalisateur.

L’alchimie humaine entre James Gunn et John Cena façonne la série depuis deux saisons.

Dave Bautista bientôt dans l’univers DC ?

Si le rôle de Peacemaker ne s’est pas joué pour lui, rien n’empêche Dave Bautista de croiser la route des super-héros DC à l’avenir. James Gunn lui-même semble entretenir cette possibilité : pourquoi ne pas retrouver ce talent reconnu face à John Cena, le temps d’un duel épique ou sous les traits d’un vilain atypique ? Pour l’heure, John Cena continue de briller et d’explorer les failles du super-héros mal aimé – une réussite que même les hésitations initiales n’auront su entraver.