Attack on Titan VR : Unbreakable offre un mélange de chasse et d’action

La chasse aux titans continue en réalité virtuelle avec Attack on Titan VR : Unbreakable.

Dans Attack on Titan VR : Unbreakable, les joueurs seront chargés d’accomplir des missions originales en tant que membres du bataillon d’exploration. Le mode solo donnera la possibilité de se battre pour reprendre le contrôle de la ville en tuant les Titans un par un à l’aide d’un large éventail d’armes pour planifier une stratégie de combat tandis que le mode coopératif permettra de lutter contre les géants mangeurs d’humains avec un autre compagnon. Au fur et à mesure que les joueurs progressent, la difficulté des combats augmente.

Un porte-parole du studio japonais UNIVRS a déclaré :

Nous pensons que l’équipement de manœuvre tridimensionnelle est l’un des plus beaux rêves des fans du manga et de la série animée Attack on Titan. Nous mettons tout en œuvre pour que ce rêve devienne réalité, même si le développement de notre jeu Attack on Titan en réalité virtuelle est déjà un rêve pour nous. La création d’une expérience de ce calibre est aussi difficile qu’un combat contre des Titans, mais nous nous battrons jusqu’à ce que nous puissions vous offrir la meilleure expérience possible.