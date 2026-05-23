AT&T casse les codes avec un forfait mobile sur mesure

L’opérateur américain lance « Build-a-Plan », une offre flexible qui permet de composer et modifier son forfait chaque mois.

Tl;dr AT&T lance « Build-a-Plan », une offre mobile flexible disponible le 27 mai 2026 permettant de créer son forfait sur mesure.

Les clients choisissent leurs données et options (jusqu’à l’illimité + hotspot), avec des prix modulables dès 15 dollars par mois.

L’offre vise surtout les nouveaux clients eSIM et permet d’ajuster son forfait chaque mois en ligne selon ses besoins.

AT&T lance une offre mobile flexible

La bataille des opérateurs mobiles américains prend un nouveau tournant : AT&T vient d’annoncer le lancement de sa formule « Build-a-Plan », disponible à partir du 27 mai 2026. Cette offre, pensée pour ceux qui veulent maîtriser leur budget, permet aux utilisateurs de composer eux-mêmes leur forfait, avec des options ajustables tous les mois.

Une personnalisation inédite sur le marché américain

Au cœur de cette initiative, la volonté d’offrir plus de souplesse face aux contrats rigides habituels. Pour un tarif plancher de 15 dollars mensuels, chaque client bénéficie des appels et SMS illimités ainsi que d’1 Go de données. À partir de là, plusieurs paliers sont proposés afin d’adapter l’offre à ses usages réels :

Choix entre 5 Go, 15 Go ou data illimitée (streaming SD ou HD) .

. Ajout possible d’une option Hotspot (5, 25 ou 50 Go).

La version la plus complète atteint tout de même 70 dollars mensuels pour profiter à la fois du streaming HD illimité et d’un Hotspot très généreux. Mais pour nombre d’utilisateurs, une formule intermédiaire pourrait suffire : par exemple, opter pour les 15 Go revient à seulement 25 dollars par mois. Un positionnement agressif qui place AT&T en concurrence frontale avec certains acteurs spécialisés dans les forfaits économiques comme Mint Mobile, jusqu’ici difficilement égalés par les grands opérateurs.

Des conditions et restrictions à connaître

Un point mérite cependant attention : la formule est réservée aux nouveaux clients disposant déjà d’un appareil compatible eSIM (« bring your device »). Les abonnés actuels ne pourront pas immédiatement basculer vers cette offre. Selon un porte-parole d’AT&T, l’expérience sera progressivement étendue à davantage d’usagers en fonction des retours obtenus dans les prochains mois.

Pilotage total et inscription en ligne

Il sera possible d’ajuster son forfait à tout moment : besoin de plus de données avant un départ en vacances ? Ou au contraire, envie de réduire ses coûts un mois donné ? L’utilisateur pourra adapter son plan depuis le site officiel. « En permettant à nos clients de modeler leur service mobile au fil des mois, nous leur offrons une façon abordable de rester connectés sur le plus grand réseau sans fil américain tout en gardant la main sur leur budget », résume Jenifer Robertson, vice-présidente exécutive et directrice générale d’AT&T Consumer. Un message qui semble vouloir répondre au besoin croissant de flexibilité sur un marché en pleine mutation.