Atari revient avec une montre pour jouer à des jeux rétro sur votre poignet

Atari fait un retour remarqué avec une montre innovante qui vous permet de jouer à des jeux rétro directement sur votre poignet.

Tl;dr Atari lance une montre « intelligente », sans connexion Bluetooth ni Wi-Fi.

La montre intègre un écran tactile et quatre jeux classiques d’Atari.

La montre est résistante et comporte un tracker de fitness.

Atari fait son retour avec une « smartwatch »

Atari, une marque historique du monde du jeu vidéo, fait son grand retour avec l’annonce d’une montre « intelligente ». Cette annonce fait écho au retour inattendu de Pebble sur le marché des objets connectés.

Des jeux classiques dans votre poignet

La Atari 2600 My Play Watch est équipée d’un écran tactile TFT de 2,02 pouces sur lequel vous pouvez jouer à quatre jeux classiques : Centipede, Missile Command, Pong et Super Breakout. Pour contrôler les jeux, rien de plus simple : une couronne rotative fonctionnant comme la manette de paddle, et un bouton conçu pour rappeler les « boutons de contrôleur classiques ».

Un design robuste et un tracker de fitness

La montre est aussi robuste qu’elle en a l’air. Avec une lunette en métal et un indice de protection IP68, elle est conçue pour résister aux éléments « dans des environnements quotidiens ». Mais ce n’est pas tout, la montre embarque également un tracker de fitness qui suit votre rythme cardiaque, comptabilise vos pas et estime les calories que vous brûlez tout au long de la journée.

Une approche différente pour une « smartwatch »

La montre coûte 79,99 $ et sera disponible à partir du 10 juin. Elle sera livrée avec trois bracelets inspirés des différents éléments de l’Atari 2600. Mais Atari a choisi une approche différente pour sa montre. En effet, bien que l’entreprise qualifie son produit de « smartwatch« , il manque une caractéristique fondamentale à ce type de produit : la montre ne se connecte pas à votre téléphone. En d’autres termes, il n’y a ni Bluetooth ni Wi-Fi.

« Conçue avec Selective Tech, la My Play Watch a toutes vos fonctionnalités de smartwatch préférées sans le suivi des données et les distractions, » explique l’entreprise sur son site. « Pas de Bluetooth et pas de Wi-Fi signifie la liberté des notifications non-stop. »

De plus, en hommage à l’époque pré-Internet où Atari dominait le monde du jeu vidéo, la montre fait le choix de ne pas participer à la culture des mises à jour logicielles et firmware. Le logiciel sur la montre, MyPlayWatch OS, est vendu tel quel et ne sera jamais mis à jour.

« Votre My Play Watch ne se mettra jamais à jour et ne deviendra donc jamais obsolète, » écrit l’entreprise. « Vous êtes invité à continuer à l’utiliser jusqu’à ce qu’elle cesse de fonctionner, sans vous soucier du ralentissement inévitable qui accompagne l’ajout de fonctionnalités et de correctifs. »

Reste à savoir si cette approche minimaliste est un coup de génie ou un simple gadget. Après tout, il n’est pas difficile de désactiver les notifications de la smartwatch si c’est ce que vous préférez. Mais face à un monde où les notifications interrompent toutes les parties de la journée sans comprendre ce qui constitue ‘urgent’, on ne peut s’empêcher d’être un peu séduit par l’approche d’Atari, que cela devienne la norme ou non.