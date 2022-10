Asus Metaverse : le géant taïwanais explore les mondes virtuels et les NFT

Asus plonge dans le monde des NFT et du métavers.

Asus annonce son entrée officielle dans le métavers avec la filiale Asus Metaverse pour intégré le cloud computing du groupe, l’intelligence artificielle, la blockchain et d’autres ressources, et lancer une plateforme d’application transfrontalière NFT, à travers l’art, la photographie, la mode, la vidéo, les jeux et d’autres contenus et propriétés intellectuelles connexes, pour permettre à davantage de personnes de créer des personnages et des espaces personnalisés à travers les NFT dans le métavers.

Xie Mingjie, directeur de l’exploitation et premier vice-président mondial d’Asus, a déclaré :

Nous accordons une attention particulière au développement de l’industrie de la nouvelle génération, notamment au potentiel du web 3.0, c’est pourquoi nous avons spécialement créé une nouvelle société pour proclamer notre détermination à exploiter le métavers pendant une longue période. La première étape consiste à établir une plateforme NFT qui invite les créateurs de contenu dans divers domaines à devenir les nouveaux partenaires d’Asus.

Art Black Hole, la plateforme NFT d’Asus

Conçue pour aider les créateurs NFT à promouvoir continuellement leurs œuvres et à mieux les connecter avec leur public, la plateforme Asus Metaverse NFT Art Black Hole permet aux créateurs et aux collectionneurs d’être présent rapidement et facilement dans le métavers.

Contrairement aux marchés traditionnels qui évoluent lentement, les NFT augmentent concrètement l’efficacité et la fluidité du marché. En outre, la technologie blockchain permet aux créateurs de recevoir des redevances chaque fois que leur NFT est revendu, ce qui leur permet de générer des revenus supplémentaires. Art Black Hole aide également les collectionneurs à acheter facilement des œuvres d’art authentiques et de grande valeur.