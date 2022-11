Astuces et conseils pour améliorer la sécurité de sa maison

Une maison sécurisée permet de limiter les risques de cambriolage. Et pour ce faire, il y a plein d'astuces, pas nécessairement onéreuses, à mettre en place.

Si vous cherchez à améliorer la sécurité de votre logement, ce ne sont pas les options qui manquent. La domotique a vu sa popularité exploser ces dernières années, il y a des produits pour tous les besoins et tous les budgets, et de nombreuses mesures proactives à mettre en place chez vous. Voici un petit guide regroupant 10 conseils assez simples et abordables à déployer pour protéger votre chez-vous.

1. Sécurisez vos portes et fenêtres

Verrouiller ses portes et fenêtres est la première et plus simple des défenses face aux intrus, encore faut-il le faire tout le temps. Les cambrioleurs cherchent des cibles faciles. Même lorsque vous êtes chez vous, c’est une bonne habitude que de verrouiller ses portes et fenêtres. Et vérifiez que tout est bien fermé avant de partir de chez vous.

Certains appareils peuvent vous aider à savoir si c’est fermé. Il y a des capteurs pour portes et fenêtres qui permettent de déterminer si une ouverture est laissée ouverte, et les serrures connectées pour être programmées pour se verrouiller automatiquement à une certaine heure. D’où notre prochain conseil.

2. Mettez à jour vos serrures

Verrouiller portes et fenêtres n’est pas forcément suffisant si vous n’avez pas des serrures dignes de ce nom. Assurez-vous que tous vos accès extérieurs ont un verrou. Et tant que vous y êtes, vérifiez que les encadrements et charnières de fenêtres sont suffisamment résistants. Enfin, vous pouvez envisager d’investir dans des serrures connectées.

3. Achetez un système de sécurité pour la maison

Installer un système de sécurité pour la maison est l’un des moyens les plus efficaces pour empêcher un intrus de pénétrer chez vous et de vous alerter le cas échéant. Si un cambrioleur voit une caméra ou un signe indiquant que vous avez un système de sécurité, il y a de fortes chances qu’il passe son chemin.

Les caméras de sécurité sont aussi une bonne option pour ajouter une couche de protection supplémentaire. Elles peuvent vous alerter s’il y a du mouvement dans votre jardin ou devant votre porte, et des capteurs pour portes et fenêtres vous feront savoir si quelqu’un est entré ou a tenté de le faire. Certains systèmes peuvent même alerter la police pour vous.

Et il existe de nombreuses solutions très abordables financièrement.

4. Gardez vos biens de valeur cachés

Certains cambrioleurs peuvent faire du repérage avant d’entrer chez vous, pour s’assurer de mettre la main sur des biens de valeur. Il vaut donc mieux éviter de garder ces derniers là où des voleurs peuvent facilement les récupérer. Par exemple, ne laissez pas vos outils ou vélos à l’extérieur, fermez la porte de votre garage, éloignez vos produits électroniques, porte-monnaie, bijoux et autres des fenêtres. Vous pouvez aussi envisager de mettre des rideaux ou autres systèmes occultant à vos fenêtres.

5. Installez un éclairage d’extérieur

Les cambrioleurs ne veulent pas être affichés. Un éclairage d’extérieur donne précisément cette impression. Une solution très simple pour faire fuir un cambrioleur potentiel. Investissez dans un éclairage avec capteur de détection de mouvement. L’allumage soudain de la lumière fera certainement fuir l’intrus.

Et si vous voulez aller plus loin, il existe de nombreuses caméras de sécurité pour l’extérieur sur le marché.

6. Verrouillez votre garage

Nombreux sont les gens qui sécurisent leur maison et oublient purement et simplement leur garage. Ce dernier peut être un point d’entrée facile dans votre maison. Assurez-vous que toutes les portes et fenêtres de celui-ci sont verrouillées. Prenez l’habitude de garder la commande d’ouverture du garage dans votre maison plutôt que dans la voiture ou dans tout autre endroit qui serait facile d’accès. Aussi, essayez de garder la porte intérieure qui fait la jonction entre votre garage et votre maison verrouillée. Ainsi, si un cambrioleur s’invite dans votre garage, il aura du mal à entrer dans votre maison.

Il est aussi possible d’installer un système d’ouverture/fermeture connectée. Cela permet de vérifier le statut de votre porte de garage quand vous n’êtes pas là, de le contrôler à distance et de planifier une fermeture à certaines heures.

7. Attention où vous cachez votre clef de secours

Garder une clef de secours est une bonne idée. Mais pas sous un pot de fleur à côté de l’entrée ou sous le paillasson. Laissez-la plutôt à un voisin ou un ami de confiance. Et si vous devez vraiment la garder dans votre jardin, cherchez une alternative bien dissimulée. Ce ne sont pas les options qui manquent. Soyez créatif.

8. Faites croire qu’il y a quelqu’un chez vous

La plupart des cambrioleurs refuseront de pénétrer chez vous si vous y êtes. Ils préfèrent une maison vide pour agir rapidement. Faire croire qu’il y a toujours quelqu’un est une bonne option.

Pendant la journée, cela peut consister en laissant une lumière allumée à l’intérieur, ou la télévision. Lorsque vous partez plus longtemps, assurez-vous qu’un voisin ou un membre de votre famille passe récupérer votre courrier, une boîte à lettres qui déborde est un signe que la maison ne vit pas.

Des ampoules connectées peuvent produire un effet plus convaincant : nombre de modèles peuvent être programmés pour simuler une présence.

9. Envisagez l’achat d’un coffre-fort

Dans un monde idéal, aucun cambrioleur n’entrera jamais chez vous. Malheureusement, nous ne vivons pas dans un tel monde. Le risque de se faire cambrioler est bien réel. Et dans ce cas, vous voudrez limiter au maximum les pertes.

Envisagez d’acheter un coffre-fort pour garder votre argent, vos bijoux, documents importants et autres objets de valeur. Pour les plus volumineux, dissimulez-les au maximum. Les cambrioleurs veulent être rapides, la moindre cachette peut être utile.

10. Dissuadez les voleurs dès votre entrée

La sécurité de la maison va jusqu’à votre entrée extérieure, et cela signifie aussi de protéger vos colis livrés. Le vol de paquets est très fréquent, notamment pendant les vacances de fin d’année et nombre de colis restent là, devant la porte des maisons, pendant de longues heures, attirant les voleurs.

Il y a plusieurs options pour garder vos colis en sécurité. Vous pouvez investir dans une boîte verrouillée ou un capteur de boite à lettres – un petit accessoire qui se fixe sur la boîte pour vous avertir d’une ouverture, signe du passage du facteur. Vous pouvez aussi demander une signature à la livraison pour éviter que les colis restent seuls jusqu’à votre retour chez vous.

Conclusion

Personne ne veut être victime de cambriolage. Mettre en place ces conseils viendra décourager au maximum les cambrioleurs et garder votre famille et vos biens en sécurité. Vous pouvez y aller petit à petit dans la sécurisation de votre maison, un point après l’autre. Chacun d’entre eux permet d’augmenter le niveau de sécurité général de votre foyer.