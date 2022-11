Astrid Entertainment, le studio indépendant de Sharon Tal Yguado

Fondé par Sharon Tal Yguado, Astrid Entertainment se concentre sur le développement de mondes vivants fantastiques qui inspirent un divertissement communautaire pouvant être transposé dans différents médias, notamment le cinéma et la télévision.

Pour pouvoir travailler sur un titre multijoueur avec une équipe à distance qui bénéficie d’une liberté créative totale, Astrid Entertainment a déjà obtenu un investissement préliminaire à sept chiffres de la part de plusieurs investisseurs, dont NetEase, Stardom Ventures et Tower 26 Ventures. A noter que la fondatrice de ce nouveau studio de jeux vidéo, Sharon Tal Yguado, a précédemment travaillé chez Amazon Studios et Fox Network Group sur des franchises telles que The Walking Dead, The Boys ou encore The Wheel Of Time ainsi que Tales From the Loop.

Former Amazon Studios and Fox executive Sharon Tal Yguado has established a new game studio called Astrid Entertainment.https://t.co/ZQU4RldBSu — GameDeveloper.com (@gamedevdotcom) November 15, 2022

Sharon Tal Yguado, PDG d’Astrid Entertainment, a déclaré :

J’adore développer des mondes riches et voir des millions de personnes s’engager et construire des communautés autour d’eux. Nous voyons une nouvelle génération qui veut quelque chose de différent. Ils aiment pénétrer dans des mondes éloquents qui leur donnent de la liberté, les laissent traîner avec leurs amis, explorer, découvrir et créer leurs propres histoires. J’ai beaucoup de chance d’avoir trouvé et de m’être associé à des développeurs de jeux visionnaires qui repoussent déjà les limites de ce média. Nous sommes impatients d’annoncer notre équipe de direction de jeux incroyablement talentueuse.

Du jeu multijoueur pour Astrid Entertainment

Astrid Entertainment est actuellement en train de créer son premier jeu avec des vétérans de l’industrie vidéoludique, qui promet d’être un monde interactif fantastique, fondé sur un riche lore, la construction de mondes environnementaux et la conception de systèmes pour encourager l’émergence d’histoires multijoueurs. Dans cette création originale, les joueurs feront évoluer les mondes différemment en fonction de leurs actions et de leurs choix. Ils pourront explorer le monde, partir à l’aventure, rencontrer ses personnages fascinants, apprendre de nouvelles compétences, collecter et partager des ressources, tout en créant de nouveaux liens qui grandissent et évoluent au fil du temps.