Asteroid City : Wes Anderson assemble un casting de luxe

Une méditation poétique sur le sens de la vie avec des acteurs et des actrices très demandés dans le monde du cinéma.

Programmé pour une sortie limitée le 16 juin 2023, puis une sortie globale le 23 juin 2023 aux États-Unis (Universal Pictures distribuera le film en France), Asteroid City, écrit par Wes Anderson d’après une histoire qu’il a coécrite avec Roman Coppola, se déroule dans une ville américaine fictive située dans le désert vers 1955. Cette nouvelle comédie dramatique suit l’itinéraire d’une convention Junior Stargazer/Space Cadet (organisée pour réunir des étudiants et des parents de tout le pays pour la camaraderie et la compétition savante) qui est spectaculairement perturbée par des événements qui changent le monde.

Focus Features has dated Wes Anderson’s next movie ‘Asteroid City’ for June 16, 2023 https://t.co/5z065JGbwc — Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 6, 2022

Le réalisateur Wes Anderson (Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel, Isle of Dogs, The French Dispatch) produit Asteroid City avec ses collaborateurs de longue date, Steven Rales, fondateur d’Indian Paintbrush, et Jeremy Dawson pour Focus Features.

Les stars d’Hollywood se bousculent pour Asteroid City

Asteroid City s’enorgueillit d’un casting cinq étoiles comprenant les comédiens Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park (Roger), Rupert Friend (Montana), Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon (Hank), Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum et Rita Wilson.