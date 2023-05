Armani fait sa publicité dans Fortnite avec une expérience speedrun

Avec l'aide de son agence SuperAwesome, l'éditeur américain Epic Games met en avant le parfum Armani Code du label Armani Beauty détenu par la célèbre marque de luxe italienne.

Initiée l’année dernière, la campagne Code City : Rewrite the Code célébrait le lancement du parfum Armani Code dans Fortnite, le Battle Royale d’Epic Games qui est désormais reconnu comme un métavers vidéoludique, via une île (accessible avec le code 5230-6059-4527) proposant aux joueurs de courir à travers trois parcours de vitesse en labyrinthes, en utilisant le pouvoir magnétique du flacon Armani Code pour déchiffrer le code et réécrire le monde inversé. Par la suite, elle est revenue en mars dernier grâce à des partenaires avec des influenceurs (Justriadh322 en France, Grefg en Espagne, Vik au Royaume-Uni, EliasN97 en Allemagne, Formula aux Etats-Unis et Chica au Canada) et l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

Un représentant de SuperAwesome explique :

Nous sommes honorés de travailler sur une campagne aussi créative, pour accompagner l’une des plus grandes marques du secteur de la beauté au monde à entrer dans un nouvel environnement, à capturer l’imagination de la communauté des joueurs et à se connecter avec une nouvelle génération.

Les épreuves speedrun de Code City : Rewrite the Code dans Fortnite

La premier speedrun se déroule de nuit : les joueurs courent dans les rues de la ville en faisant de grands sauts et en évitant les obstacles sur leur chemin. Après avoir atteint le téléporteur, les joueurs seront transportés dans une maison dans les arbres, entourée de cèdres géants. Si les joueurs trouvent la plantation de cèdres, le code secret à deux chiffres sera révélé, ce qui les aidera dans leur quête pour déverrouiller l’entrée de l’immeuble Armani Code

Le deuxième speedrun permet aux joueurs de naviguer dans une structure sous-marine en labyrinthe. Après avoir atteint le téléporteur, les joueurs entrent dans le Souk mystérieux. Ici, ils devront chercher la fève Tonka pour déverrouiller deux autres chiffres du code

Le troisième speedrun propose aux joueurs de traverser la ville de nuit, en sautant par-dessus les toits pour atteindre le téléporteur, qui les transportera dans une bâtisse française rustique. Dans ce cadre provincial, les joueurs devront trouver de la sauge pour révéler les derniers chiffres, qui les aideront à déverrouiller le code Armani

À la fin de chaque speedrun, les joueurs reçoivent un code à deux chiffres. Une fois les speedrun terminés, ils doivent courir en arrière jusqu’au départ des courses pour revenir dans la cour. Ils entreront alors le code. Une fois les trois codes entrés, les joueurs pourront faire repartir le temps dans la bonne direction.

Fortnite, l’univers virtuel préféré des marques pour parler aux jeunes

Alors que les marques, notamment celles dans le secteur du luxe, multiplient les partenariats avec Fortnite, SuperAwesome annonce qu’environ la moitié du temps de jeu sur Fortnite est passé au sein d’univers autocréés par d’autres joueurs. Ces environnements sont par ailleurs particulièrement adaptés aux marques qui souhaitent se développer dans le monde virtuel, et créer des univers et des expériences uniques pour les consommateurs. Ce faisant, les marques peuvent interagir avec leurs fans au-delà du monde réel.