Arisen Force : Vonimir, un A-RPG envoûtant avec du pixel art

Youyuan dévoile Arisen Force : Vonimir.

Dans Arisen Force : Vonimir du studio chinois Youyuan, les joueurs vont explorer un monde proche du Moyen-Âge pour participer à une riche aventure, recruter des coéquipiers, collecter et développer des affaires, défier des ennemis, révéler des secrets, guider l’avenir et forger leurs propres légendes.

Un style pixel HD exquis et des peintures à la main pleines d’ingéniosité, pour un jeu au style artistique pittoresque. Des villages isolés aux châteaux magnifiques, des déserts désolés aux calottes glaciaires, profitez de paysages vastes et variés. Des combats stratégiques fluides avec de riches modules de compétences, et la possibilité de changer instantanément de coéquipier à tout moment. En défiant les boss du monde, le chemin ultime sera toujours entre les mains des guerriers. Plus de huit types de modules d’armes uniques, qui continueront d’être enrichis au fil du développement. Un système de kit libre d’armes et de compétences permet d’être un mage maniant une épée géante, ou un chasseur qui attaque l’ennemi, intéressant et puissant.