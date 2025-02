Are You Here, le film oublié d’Owen Wilson et Zach Galifianakis, renaît sur Amazon Prime Video

Le film méconnu avec Owen Wilson et Zach Galifianakis retrouve une seconde vie.

Tl;dr Are You Here de 2014, avec Owen Wilson et Zach Galifianakis, a été un échec commercial.

Le film a reçu une cote de 8% sur Rotten Tomatoes et a été critiqué par de nombreux critiques de cinéma.

Malgré cela, les carrières d’Owen Wilson et Zach Galifianakis ont continué à prospérer après la sortie du film.

Un film oublié émerge des cendres

Vous vous souvenez du film Are You Here sorti en 2014, avec une distribution étoilée comprenant Owen Wilson, Zach Galifianakis, Amy Poehler, Edward Hermann, Jenna Fischer, Peter Bogdanovich et Melissa Rauch ? Ce film, écrit et réalisé par Matthew Weiner, le créateur de Mad Men, a connu un échec retentissant lors de sa sortie. Cependant, il semble connaître une certaine popularité sur Amazon Prime Video.

Un scénario chaotique

Le film suit l’histoire de Steve Dallas (Owen Wilson), un présentateur météo local et coureur de jupons, qui se retrouve à gérer la succession d’un ami d’enfance (Zach Galifianakis). Le scénario est marqué par des rebondissements chaotiques et une fin relativement heureuse. Cependant, l’intrigue semble souvent décousue, ce qui a contribué à sa mauvaise réception critique.

Un accueil glacial de la critique

Lors de sa sortie, Are You Here a été accueilli avec des critiques largement négatives, obtenant un score dérisoire de 8% sur Rotten Tomatoes. Les critiques ont été particulièrement sévères, soulignant l’absence d’humour noir et de nuances de caractère que l’on retrouve habituellement dans les séries de Weiner. Seul David Edelstein de New York Magazine a offert une critique modérément positive, décrivant le film comme « drôle, maladroit, sincère et à peine crédible ».

Des carrières florissantes malgré l’échec

Malgré l’échec de Are You Here, les carrières de Owen Wilson et Zach Galifianakis ont continué à prospérer. Wilson a remporté un succès notable avec « The Grand Budapest Hotel » de Wes Anderson en 2014 et a depuis diversifié son portfolio avec des comédies romantiques modernes et un rôle dans l’univers cinématographique Marvel avec « Loki ». Galifianakis, quant à lui, a continué à travailler dans de nombreux films, y compris le film oscarisé « Birdman » en 2014.