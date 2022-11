ArcheAge 2 : le MMORPG coréen sortira sur consoles et PC

Kakao Games et XLGAMES officialisent le développement d'ArcheAge 2 avec le moteur graphique Unreal Engine 5.

Jake Song, producteur exécutif du studio XLGAMES, a dévoilé ArcheAge 2 lors du salon G-Star de Busan en Corée du Sud et promet une expérience de haute qualité :

ArcheAge 2 est un MMORPG d’action en monde ouvert sans discontinuité qui fera suite à ArcheAge, un jeu acclamé dans le monde entier. Ce nouvel opus est développé comme un jeu multiplateforme que vous pourrez apprécier à la fois sur PC et sur les consoles nouvelle génération. Nous nous concentrons principalement sur les combats riches en action et sur la production d’un scénario immersif. Nous visons des visuels de niveau AAA avec l’Unreal Engine 5 et avons l’intention d’offrir une expérience de monde ouvert non linéaire basée sur la progression et sans interruption.