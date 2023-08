Ara : History Untold propose un monde vivant et immersif avec le Nitrous Engine

Xbox Game Studios Publishing et Oxide Games dévoilent un premier aperçu du gameplay d'Ara : History Untold.

Avec des mécanismes de jeu à la fois familiers et innovants, Ara : History Untold est une évolution de la grande stratégie historique sans chemin préétabli vers la victoire, ce qui ouvre la voie à d’infinies possibilités. Les choix des joueurs définiront le monde qu’ils créeront, l’expérience qu’ils vivront et l’héritage qu’ils laisseront. Les joueurs devront construire une nation et mener leur peuple à travers l’histoire jusqu’aux sommets de l’accomplissement humain, en explorant de nouvelles terres, en développant les arts et la culture, en menant des actions diplomatiques et en affrontant leurs rivaux pour prouver qu’ils sont les plus grands souverains de l’histoire.

Du gameplay pour Ara : History Untold

Ara : History Untold sortira exclusivement sur PC (Steam/Microsoft Store) dès l’année prochaine. Il sera également disponible via le Xbox Game Pass dès son lancement.

Jeff Rubenstein, directeur de la communication pour la marque Xbox chez Microsoft, a déclaré :

Avant de développer Ara, Oxide a créé le Nitrous Engine, un moteur de jeu de nouvelle génération conçu pour gérer d’énormes quantités de données visuelles et de fonctionnalités complexes, ce qui s’avère parfait pour un jeu de stratégie à grande échelle. En zoomant sur la carte – et vous pouvez zoomer énormément – j’ai découvert un monde grouillant de vie. Des dizaines de chameaux galopaient dans la savane parsemée d’arbres, certains poursuivis par des hyènes – deux ressources que les joueurs peuvent utiliser. C’est le moteur Nitrous qui est à l’œuvre – il donne vie à un monde, il ne s’agit plus de déplacer des soldats de plomb sur un plateau de jeu.