Apple stoppe le déploiement de sa nouvelle app Home (iOS 16.2 et macOS Ventura 13.1)

Apple interrompt le déploiement de sa nouvelle version de l'app Maison après de nombreux signalements de bugs divers.

Apple a interrompu le déploiement d’une mise à jour optionnelle pour son app Maison après que des utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes avec le logiciel. “Nous avons temporairement retiré l’option pour mettre à niveau vers la nouvelle architecture de Maison”, déclarait la firme de Cupertino dans une page d’aide dédiée découverte par MacRumors. “L’option pour mettre à niveau reviendra bientôt. Si vous avez déjà mis à jour, vous n’êtes pas concerné(e) par ce changement.”

Déployée dans le cadre des versions iOS 16.2 et macOS Ventura 13.1 le 13 décembre dernier, la mise à jour en question était une évolution de l’architecture sous-jacente de HomeKit. Apple expliquait que ces modifications permettraient à la plateforme d’être “plus fiable et plus efficiente”. Cependant, certains des utilisateurs ayant installé ce nouveau logiciel ont rapidement constaté des soucis. Parmi ceux-ci, certains termes Siri qui ne fonctionnent pas correctement et des appareils connectés qui n’apparaissent pas dans l’app Maison. MacRumors fut l’un des premiers à publier sur cette disparition de l’option d’installation de la mise à niveau. La marque à la pomme a rapidement confirmé officiellement la chose.

“Nous sommes au courant d’un problème qui peut impacter la capacité des utilisateurs à partager la Maison dans l’application Maison. Un correctif sera bientôt disponible”, déclarait un porte-parole à The Verge. “Dans le même temps, nous avons temporairement retiré l’option pour mettre à niveau vers la nouvelle architecture Maison. Les utilisateurs qui ont déjà effectué cette mise à niveau ne seront pas impactés.” Si vous avez déjà installé la nouvelle architecture, il vous faudra attendre que la firme de Cupertino déploie ce correctif dans la mesure où il est impossible de revenir à l’ancienne version.