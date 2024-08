Apple présente ses excuses suite à un autre publicité ratée

L'entreprise a retiré sa courte production "The Underdogs: OOO" suite à des critiques sur la stéréotypisation des personnages.

TL;DR Apple retire le dernier court métrage de sa série Underdogs suite à des plaintes pour stéréotypes sur la Thaïlande.

La firme présente ses excuses au peuple thaïlandais et retire la publicité de YouTube.

C’est la deuxième fois cette année qu’Apple présente des excuses pour une publicité, après une autre qui a été perçue comme dévalorisante pour les artistes.

Une publicité Apple retirée suite à des stéréotypes sur la Thaïlande

Apple a retiré le dernier court métrage de « The Underdogs : OOO (Out of Office) » suite à des accusations de stéréotypes sur la Thaïlande et sa population. Les scènes litigieuses ont été décriées par plusieurs spectateurs comme dépeignant le pays de façon nostalgique et dépassée.

De vives critiques contre la firme de Cupertino

Le film, placé sous le feu des critiques, faisait partie d’une série mettant en scène des employés de bureau fatigués traversant le monde avec les divers produits Apple. La décision de la firme d’utiliser un filtre sépia, associé à la représentation démodée des habitants thaïlandais, a provoqué une levée de boucliers.

Un boycott de la marque lancé

Sattra Sripan, porte-parole du comité du tourisme de la Chambre des représentants thaïlandaise, a exprimé « l’indignation » de son pays et appelé au boycott d’Apple. La firme a par la suite retiré la publicité de YouTube et a invité des représentants de la marque à discuter de cette controverse.

Les excuses d’Apple

Dans un communiqué, Apple a présenté ses excuses : « Notre intention était de célébrer l’optimisme et la culture du pays, et nous nous excusons de ne pas avoir pleinement capturé le dynamisme de la Thaïlande aujourd’hui« .

Il s’agit là de la deuxième polémique de l’année pour Apple, après une publicité controversée pour son nouvel iPad Pro, qui avait été perçue par des artistes et musiciens comme dévalorisant leur travail. En réponse aux critiques, Apple avait promis de ne pas diffuser la publicité à la télévision.