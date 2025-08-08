Apple préparerait un iPhone 18 doté d’un verre ultra-résistant, fabriqué aux États-Unis

Apple envisagerait de renforcer la solidité de l’iPhone 18 en intégrant un verre plus résistant, dont la fabrication serait assurée aux États-Unis. Cette évolution pourrait améliorer la durabilité des futurs smartphones tout en soutenant l’industrie américaine.

Tl;dr Apple lance un programme industriel de 600 milliards $.

Corning et Samsung au cœur des nouveaux partenariats.

Production accrue de puces et composants aux États-Unis.

Apple, géant en quête d’ancrage industriel américain

Le géant technologique Apple dévoile un vaste plan d’investissement baptisé American Manufacturing Program, doté de la somme vertigineuse de 600 milliards de dollars. Au cœur de cette initiative, une volonté affichée de renforcer les chaînes de production et les partenariats industriels sur le sol américain. Parmi les mesures phares, l’entreprise prévoit d’injecter 2,5 milliards dans sa collaboration avec Corning, fabricant du célèbre verre Ceramic Shield équipant les derniers iPhone.

Nouveaux partenaires et innovations inédites

Mais ce n’est pas tout. Le communiqué du groupe précise que dorénavant, « 100 % des verres de protection des iPhone et Apple Watch seront fabriqués dans l’usine Corning d’Harrodsburg, au Kentucky ». Si la date exacte n’est pas encore connue, une chose est sûre : bientôt, chaque smartphone et montre connectée estampillés Apple seront pourvus d’un verre conçu exclusivement aux États-Unis.

La firme américaine élargit aussi son horizon industriel en s’associant à Samsung. Une alliance inattendue autour d’une « technologie inédite pour la fabrication des puces, jamais utilisée ailleurs dans le monde », selon les informations relevées par Android Authority. Les premières productions devraient voir le jour à Austin, Texas, avec l’objectif affiché d’optimiser puissance et efficacité énergétique des appareils Apple.

Paysage concurrentiel et évolutions à venir

Pour donner plus de visibilité sur ces changements majeurs, rappelons que si Samsung a déjà participé à la production de certaines puces comme l’A4 ou l’A9 par le passé, c’est aujourd’hui la société taïwanaise TSMC qui demeure le principal partenaire pour les futurs processeurs des iPhone. La gamme iPhone 17 pourrait ainsi bénéficier du processus TSMC en 2nm — une avancée technique majeure attendue par nombre d’observateurs du secteur.

Au-delà du verre ou des puces électroniques, ce programme s’accompagne d’accords stratégiques. Parmi eux :

GlobalFoundries , qui produira davantage de semi-conducteurs à Malta (New York) ;

, qui produira davantage de semi-conducteurs à Malta (New York) ; Amkor, dont le site en Arizona deviendra une référence pour l’assemblage et la validation des circuits avancés.

Tensions politiques et perspectives industrielles

Sur fond de relations parfois tendues entre Apple et le gouvernement de Trump — cette dernière ayant évoqué jusqu’à 100 % de droits de douane sur certains composants importés — ces annonces pourraient apaiser les inquiétudes sur d’éventuelles hausses tarifaires. Impossible toutefois, à ce stade, d’anticiper tous les effets sur le prix final des produits ou leur disponibilité future. Toutefois, ce virage vers le « made in USA » marque un tournant stratégique pour toute la filière électronique américaine.