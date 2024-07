Apple Intelligence pourrait introduire, un jour, un abonnement payant

Si vous voulez profiter de toute l'intelligence artificielle, il pourrait falloir mettre la main à la poche.

Tl;dr Apple envisage de monétiser sa fonctionnalité d’intelligence artificielle.

La monétisation pourrait se faire via un abonnement “Apple Intelligence+”.

Cette décision serait motivée par une difficulté croissante d’innovation.

La mise en œuvre de cette stratégie prendrait plusieurs années.

L’avènement de l’ère payante pour l’intelligence artificielle d’Apple ?

Depuis 2024, l’intelligence artificielle (IA) d’Apple enrichit nos appareils de la pomme croquée avec une gamme de fonctionnalités intelligentes. Dernièrement, Mark Gurman, de Bloomberg, signale dans son bulletin Power On que la société envisage une nouvelle stratégie : monétiser Apple Intelligence.

De nouvelles fonctionnalités, une nouvelle source de revenus ?

Au cœur de cette évolution stratégique se trouve la potentielle mise en place d’une option payante : le “Apple Intelligence+”. Dans un contexte où il devient de plus en plus difficile pour Apple d’innover en matière de matériel, notamment pour l’iPhone, cette nouvelle source de revenus pourrait être la solution idéale. En plus de cela, Apple pourrait également percevoir une part des revenus d’abonnement générés par ses partenaires IA.

Des innovations qui ont un prix

Parmi les nouvelles fonctionnalités lancées lors de la dernière conférence WWDC de l’entreprise, on retrouve entre autres les images générées par IA appelées Genmoji, une Siri plus intelligente et une fonctionnalité appelée Rewrite qui suggère des modifications pour vos textes. Alors que ces options étaient proposées gratuitement lors du lancement d’iOS 18 en septembre, elles pourraient devenir payantes dans le futur.

Un futur encore à définir

Selon Mark Gurman, cette transition vers un modèle payant ne se fera pas du jour au lendemain. En effet, la mise en œuvre nécessitera du temps et Apple pourrait commencer à générer des revenus de son IA “dans quelques années”. Pour les amateurs de produits Apple, il semble que l’ère de l’intelligence artificielle gratuite pourrait être révolue.