Apple et A24 collaborent sur un film de Sam Bankman-Fried, écrit par Lena Dunham

Le projet s'inspirera de la biographie de Michael Lewis, qui a suscité beaucoup de critiques.

Tl;dr Apple et A24 préparent un film sur le fraudeur en crypto Sam Bankman-Fried.

Le livre de Michael Lewis qui fait l’éloge de Bankman-Fried est la base du scénario.

D’autres projets sur l’effondrement de FTX sont en cours de développement.

Un nouveau film sur le monde controversé de la crypto

Apple et la société de production de films A24 se sont lancés dans le développement préliminaire d’un film sur Sam Bankman-Fried, un escroc notoire de la crypto-monnaie. D’après Variety, le scénario est signé Lena Dunham.

Une adaptation controversée

Le film s’inspire du livre de Michael Lewis, Going Infinite : The Rise and Fall of a New Tycoon, qui a été critiqué pour son traitement complaisant de Bankman-Fried. Le livre décrit l’ascension fulgurante et la chute vertigineuse de Bankman-Fried et de sa plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX, ainsi que de son fonds spéculatif Alameda. Malgré le détournement de milliards de dollars de ses clients, dépensés en achats immobiliers de luxe, en dons politiques et en promotions par des célébrités, Lewis dépeint Bankman-Fried comme un prodige bienveillant.

Les conséquences de la fraude

Au sommet de sa gloire, FTX valait des milliards. Cependant, l’entreprise finit par s’effondrer et Bankman-Fried a été condamné pour fraude et emprisonné pour 25 ans. Les clients originaux de FTX récupéreront leur investissement initial, plus les intérêts. Cependant, ces calculs sont basés sur un prix du bitcoin à 17 000 dollars, alors que le cours actuel est presque cinq fois plus élevé.

Un regard plus critique sur la crypto

Certains espèrent que Dunham et d’autres scénaristes s’appuieront également sur des ouvrages plus critiques, comme Numbers Go Up de Zeke Faux, qui exposent les côtés sombres et trompeurs des promoteurs de cryptomonnaies comme Bankman-Fried et de l’industrie dans son ensemble.

Apple Original Films et A24 ont récemment annoncé d’autres collaborations, dont le film High and Low de Spike Lee et Denzel Washington. Par ailleurs, d’autres projets sur FTX sont en préparation, comme une série limitée d’Amazon Prime des frères Russo basée sur l’effondrement de FTX en 2022.