Apple annonce un retard pour Siri 2.0 : « Cela nous prend plus de temps que prévu »

Apple confirme que le lancement de Siri 2.0 est retardé, admettant que le développement de cette mise à jour majeure de l'assistant vocal prend plus de temps que prévu.

Tl;dr La mise à jour de Siri reportée à une date ultérieure.

Apple prévoit d’intégrer des fonctionnalités avancées à Siri.

Apple semble être à la traîne en termes d’intelligence artificielle.

Un retard imprévu pour Siri

Les utilisateurs de produits Apple qui attendaient avec impatience la sortie de Siri 2.0 devront prendre leur mal en patience. Initialement prévue pour être intégrée à iOS 18.5 au printemps prochain, la version améliorée de l’assistant vocal d’Apple ne devrait pas voir le jour avant la fin de l’année, voire même pas avant 2026.

Des améliorations prometteuses

Jaqueline Roy, porte-parole d’Apple, a confié au blog technologique Daring Fireball que l’entreprise avait besoin de plus de temps pour développer les nouvelles fonctionnalités de Siri. Elle a précisé que Siri serait plus « conversational », avec notamment l’ajout de la fonction « type to Siri », de l’intégration de ChatGPT et d’une connaissance approfondie des produits. Ces nouvelles fonctionnalités, qui devraient être déployées dans l’année à venir, rendront Siri plus similaire à un véritable assistant personnel.

Parmi les ajouts attendus figurent notamment :

Une capacité à comprendre le contexte à partir de textes, d’e-mails ou de suivi de localisation.

Une interaction plus intelligente avec diverses applications Apple.

Une « conscience de l’écran » permettant à Siri de comprendre ce que l’utilisateur regarde sur son écran.

Des problèmes avec l’IA

Ce retard n’est pas une surprise totale. En février dernier, Mark Gurman de Bloomberg avait rédigé un rapport massif suggérant que les ingénieurs d’Apple rencontraient des difficultés pour mettre au point l’assistant vocal amélioré. Ce revers s’inscrit dans une stratégie d’IA d’Apple qui accuse déjà un retard de deux ans par rapport à ses concurrents, comme Google et OpenAI.

Et la situation semble se compliquer pour Apple. Un autre article a récemment révélé que la firme à la pomme pourrait être à la traîne de près d’une demi-décennie par rapport à ses rivaux en matière d’intelligence artificielle.

Une philosophie de perfection

Apple a toujours eu pour philosophie de ne lancer un produit que lorsqu’il est prêt. En général, cela s’est vérifié, l’entreprise lançant des produits finis et polis que les gens souhaitent acquérir dès leur sortie. Cependant, l’intégration de l’IA dans ses produits semble poser problème à Apple, qui a besoin de plus de temps pour peaufiner ses outils. Pour l’instant, Siri n’est pas prête pour les projecteurs et il se pourrait qu’elle ne le soit pas avant un certain temps.