Apple annonce la sortie de ses fonctionnalités Intelligence en Europe pour début 2025

Apple confirme que les fonctionnalités d'Apple Intelligence seront disponibles dans l'Union européenne début 2025.

Tl;dr L’arrivée des fonctionnalités « Apple Intelligence » en Europe confirmée.

Deux mises à jour pour étendre le support linguistique d’Apple Intelligence.

Les utilisateurs Européens ont accès à des fonctionnalités exclusives.

Apple Intelligence : un déploiement progressif en Europe

Apple a annoncé que les fonctionnalités d’Apple Intelligence, présentées lors de sa conférence WWDC 2024 et incluses dans la récente version iOS 18.1, arriveront prochainement en Europe. C’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs européens qui attendent avec impatience le déploiement de ces nouvelles fonctionnalités sur leurs appareils.

Des fonctionnalités attendues pour avril 2025

Selon les informations rapportées par 9to5 Mac, Apple a confirmé que la sortie d’Apple Intelligence en Europe est prévue pour avril 2025. La sortie de cette version comprendra des outils d’écriture, Genmoji, un Siri redessiné avec intégration ChatGPT et plus encore. Cependant, le retard dans le déploiement de ces fonctionnalités est dû à des préoccupations concernant la législation antitrust de l’Acte de Marketing Digital.

Support linguistique élargi

En parallèle, Apple a annoncé que deux mises à jour permettront à Apple Intelligence de supporter davantage de langues. La première, sortie en décembre, prend en charge les variantes locales de l’anglais en Australie, Canada, Irlande, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Royaume-Uni. La seconde, prévue pour avril, supportera encore plus de langues, dont le chinois, l’anglais (Inde), l’anglais (Singapour), le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, le portugais, l’espagnol et le vietnamien.

Des fonctionnalités exclusives pour l’Europe

Il y a toutefois une bonne nouvelle pour les utilisateurs européens : ils ont accès à certaines fonctionnalités que les États-Unis n’ont pas. En raison de l’Acte de Marketing Digital, il est possible de supprimer et de modifier certaines applications sur l’iPhone qui ne peuvent être supprimées dans d’autres pays. Cette liste s’étendra dans la prochaine version iOS 18.2 pour inclure le navigateur Safari, les applications Messages, Camera et Photos.