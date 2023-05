Apple a rejeté 1 679 694 soumissions d’apps dans son App Store en 2022

Apple a publié récemment son premier rapport de transparence de l'App Store. La firme de Cupertino a notamment rejeté 1 679 694 soumissions d'apps en 2022.

Pour la toute première fois, Apple a publié un rapport de transparence de son App Store. Ce document de deux pages peut être lu ici (PDF), sur le site de l’entreprise. Ce dernier révèle quelques informations intéressantes sur l’App Store, y compris le fait que, sur toute l’année 2022, il y avait 1 783 232 apps sur le magasin d’application de la marque à la pomme.

Dans le document, découvert par 9to5Mac, Apple révèle aussi avoir analysé pas moins de 6 101 913 soumissions d’apps l’année dernière (les soumissions peuvent aussi êtres des mises à jour d’apps existantes, pas simplement de toutes nouvelles apps). Sur celles-ci, les équipes de la firme de Cupertino en ont rejeté 1 679 694. De manière assez surprenante, la majorité des soumissions, plus d’un million, qui n’ont pas abouti ont échoué parce qu’elles ne répondaient pas aux directives de performance d’Apple. L’entreprise a aussi rejeté pas moins de 441 972 soumissions pour des raisons légales.

Durant toute cette année 2022, Apple a aussi retiré quelque 186 195 apps de son App Store. L’année dernière, le géant américain a répondu à 1 474 demandes de retrait, la grande majorité d’entre elles (1 435, pour être exact) provenait de Chine. Loin derrière, l’Inde, avec 14 demandes. Sur la même période, Apple explique avoir répondu à 5 484 demandes d’appel impliquant des apps supprimées de l’App Store en Chine. Suite à ces appels réussis, elle a aussi restauré 169 apps sur l’App Store chinois. L’année dernière, les utilisateurs d’iPhone, iPad et Mac ont téléchargé une moyenne de 747 873 877 apps chaque semaine, un chiffre déjà impressionnant, mais qui l’est peut-être plus encore s’ils n’avaient pas retéléchargé une moyenne de 1 539 274 266 apps chaque semaine.

La firme de Cupertino avait donné son accord pour publier de tels rapports de transparence pour son App Store dans le cadre d’un accord conclu avec les développeurs en 2021. À l’époque, l’entreprise expliquait que ces rapports permettraient de “partager des statistiques intéressantes sur le processus d’analyse des apps, y compris le nombre d’apps rejetées et les différentes raisons, le nombre de comptes clients et développeurs désactivés, les données concernant les requêtes de recherche et leurs résultats, ainsi que le nombre d’apps supprimées de l’App Store.”